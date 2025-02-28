ABD'den Öcalan açıklaması! Silah bırakma çağrısı hakkında ilk yorum geldi

Teröristbaşı Öcalan'ın dünkü çağrısı Türkiye'de olduğu kadar dünyada da ses getirdi. Donalde Trump hükümetinin çağrı hakkındaki yorumu merak konusuydu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, yaptığı açıklamada gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bu önemli bir gelişme ve bunun ABD’nin kuzeydoğu Suriye’deki DEAŞ karşıtı ortakları konusunda Türk müttefiklerimizin endişelerini gidermeye yardımcı olacağını umuyoruz" dedi. Hughes, "Bunun, bu sorunlu bölgeye barış getirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz."

NE OLMUŞTU?

DEM Parti İmralı heyeti, dün İmralı'ya gerçekleştirdikleri üçüncü ziyaretin ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajını paylaşmıştı.

Öcalan'ın mesajında "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle, diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadeleri yer alıyordu.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır