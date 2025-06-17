ABD'den Orta Doğu kararı! F-16, F-22 ve F-35 savaş uçaklarını konuşlandıracaklar

ABD basınının adı açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırdığı haberlerde, ABD ordusunun Orta Doğu'ya daha fazla savaş uçağı konuşlandıracağı ve bölgedeki mevcut savaş uçaklarının da görev süresini uzatacağı bildirildi. Yetkililer, konuşlandırmanın savunma amaçlı olduğunu belirtti.

40 BİN ASKERİ BULUNUYOR

ABD'nin halihazırda Orta Doğu'da hava savunma sistemleri, savaş uçakları ve savaş gemileri de dahil olmak üzere yaklaşık 40 bin askerden oluşan büyük bir askeri gücü bulunuyor.

NIMITZ UÇAK GEMİSİ GRUBU DA GÖNDERİLMİŞTİ

ABD Donanması’na bağlı USS Nimitz öncülüğündeki Uçak Gemisi Saldırı Grubu’nun İsrail ile İran arasındaki artan gerilim nedeniyle Orta Doğu’ya doğru hareket ettiği bildirilmiş, Nimitz’in bölgeye zamanında ulaşması için önceden planlanan liman ziyaretinin iptal edildiği aktarılmıştı.

Nimitz’in, halihazırda bölgede konuşlu olan Carl Vinson ve beraberindeki filonun görevini devralmasının planlansa da Carl Vinson’un bölgeden ne zaman ayrılacağına dair net bir tarih olmadığı için 2 uçak gemisi grubunun bir süre Orta Doğu’da eş zamanlı olarak faaliyet göstermesinin mümkün olduğu ifade edilmişti. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır