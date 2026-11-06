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Yasa dışı bahis operasyonunda 34 tutuklama

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahis suçuna yönelik Aydın merkezli 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 38 şüpheliden 34’ü tutuklanırken, 4 ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yasa dışı bahis operasyonunda 34 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçuna yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 40 şüphelinin banka hesaplarını mercek altına aldı. Yapılan analizlerde şüphelilerin hesaplarında toplam 3 milyar 484 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından harekete geçen ekipler, Aydın merkezli Adana, Niğde, Antalya, Diyarbakır, Osmaniye, Sakarya, Kocaeli, Çorum, Kayseri, Ankara, Mersin, Bursa ve Balıkesir olmak üzere 14 ilde 40 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 35 erkek ve 5 kadından oluşan 40 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
467 banka hesabına tedbir kararı
Operasyon kapsamında şüphelilere ait suçta kullanıldığı tespit edilen 467 banka hesabı, 4 kripto varlık hesabı ve 4 otomobil hakkında ihtiyati tedbir kararı uygulandı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda ise 37 cep telefonu, 37 SIM kart, 4 laptop, 3 USB bellek ve 2 hard disk ele geçirildi.
Gözaltına alınan 38 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sek edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34’ü tutuklanırken 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Aydın
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