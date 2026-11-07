HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'den peş peşe İran hamleleri! 'Iron Gate' kuruldu: 'Savaş yeniden başlayabilir'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bünyesinde İran'ın gelişmiş silahları ve diğer malzemeleri kara yolu üzerinden nakletmesini engellemek için "Iron Gate" isimli bir görev gücünün kurulduğu bildirildi. Ayrıca, Irak, ABD'nin İran ile sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılmasını istediğini açıkladı. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, mevcut koşulların Orta Doğu'da savaşın yeniden başlayabileceğine işaret ettiğini belirtti.

ABD'den peş peşe İran hamleleri! 'Iron Gate' kuruldu: 'Savaş yeniden başlayabilir'

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın Komutanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, İran'a karşı "Iron Gate" (Demir Kapı) isimli yeni bir görev gücü kuruldu.

ABD den peş peşe İran hamleleri! Iron Gate kuruldu: Savaş yeniden başlayabilir 1

KARA YOLU ÜZERİNDEN SEVKİ ENGELLEYECEKLER

Florida eyaletinin Tampa kentinde konuşlanacak yeni görev gücü, İran'ın gelişmiş silahları ve diğer malzemeleri kara yolu üzerinden nakletmesini engellemek amacıyla ABD hükümetinin çabalarını destekleyecek.

Görev gücü "gelişmiş silah sistemlerinin, çift kullanımlı teknolojilerin, yaptırım kapsamındaki malzemelerin ve yasa dışı gelir kaynaklarının İran'ın kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden taşınmasını önlemek amacıyla" ABD hükümeti kuruluşlarıyla koordinasyon içinde çalışacak.

IRAK'TAN İRAN TALEBİ

Öte yandan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD'nin Bağdat yönetiminden İran ile arasındaki sınır kapılarının büyük bölümünü kapatmasını resmen talep ettiğini açıkladı.

ABD den peş peşe İran hamleleri! Iron Gate kuruldu: Savaş yeniden başlayabilir 2

Al Jazeera televizyonuna konuşan Hüseyin, Washington yönetiminin Irak ile İran arasındaki sınır kapılarından yalnızca ikisinin açık tutulmasını, diğerlerinin ise kapatılmasını istediğini belirtti.

Irak'ın İran ile ilişkilerine dair Hüseyin, Tahran yönetimine dostluk ve ittifaka açık olduklarını ancak ülkesinin iç işlerine müdahale edilmesini kabul etmeyeceklerini ilettiklerini söyledi.

"SAVAŞ YENİDEN BAŞLAYABİLİR"

Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hüseyin, mevcut koşulların Orta Doğu'da savaşın yeniden başlayabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının durması nedeniyle Irak'ın yaklaşık 60 milyar dolar zarara uğradığını aktaran Hüseyin, ABD ve İran ile varılan mutabakatların ardından petrol sevkiyatının yeniden başladığını bildirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Candan Yüceer Yeni Parti'den istifa ettiCandan Yüceer Yeni Parti'den istifa etti
Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturması! Dikkat çeken detaylar Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturması! Dikkat çeken detaylar

Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Katliamın sebebi olan biçerdöver görüntülendi! Köy muhtarıyla telefonda görüşmüş: "Var mı canını sıkan?"

Katliamın sebebi olan biçerdöver görüntülendi! Köy muhtarıyla telefonda görüşmüş: "Var mı canını sıkan?"

Almanya bu kişinin peşinde

Almanya bu kişinin peşinde

Sürprizler var! Sergen Yalçın A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı

Sürprizler var! Sergen Yalçın A Milli Takım aday kadrosunu açıkladı

Annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler aynı şeyi söyledi

Annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler aynı şeyi söyledi

Emekliye 'yüzde 50 zam' iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı

Emekliye 'yüzde 50 zam' iddiası! Özgür Erdursun tek tek hesap yaparak açıkladı

O dairelerde gizli tuzak: 700 lira diye gidiliyor ama... İzleniyor olabilirsiniz!

O dairelerde gizli tuzak: 700 lira diye gidiliyor ama... İzleniyor olabilirsiniz!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.