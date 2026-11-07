ABD'den peş peşe İran hamleleri! 'Iron Gate' kuruldu: 'Savaş yeniden başlayabilir'

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın Komutanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, İran'a karşı "Iron Gate" (Demir Kapı) isimli yeni bir görev gücü kuruldu.

KARA YOLU ÜZERİNDEN SEVKİ ENGELLEYECEKLER

Florida eyaletinin Tampa kentinde konuşlanacak yeni görev gücü, İran'ın gelişmiş silahları ve diğer malzemeleri kara yolu üzerinden nakletmesini engellemek amacıyla ABD hükümetinin çabalarını destekleyecek.

Görev gücü "gelişmiş silah sistemlerinin, çift kullanımlı teknolojilerin, yaptırım kapsamındaki malzemelerin ve yasa dışı gelir kaynaklarının İran'ın kara sınırları ve Hazar Denizi üzerinden taşınmasını önlemek amacıyla" ABD hükümeti kuruluşlarıyla koordinasyon içinde çalışacak.

IRAK'TAN İRAN TALEBİ

Öte yandan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD'nin Bağdat yönetiminden İran ile arasındaki sınır kapılarının büyük bölümünü kapatmasını resmen talep ettiğini açıkladı.

Al Jazeera televizyonuna konuşan Hüseyin, Washington yönetiminin Irak ile İran arasındaki sınır kapılarından yalnızca ikisinin açık tutulmasını, diğerlerinin ise kapatılmasını istediğini belirtti.

Irak'ın İran ile ilişkilerine dair Hüseyin, Tahran yönetimine dostluk ve ittifaka açık olduklarını ancak ülkesinin iç işlerine müdahale edilmesini kabul etmeyeceklerini ilettiklerini söyledi.

"SAVAŞ YENİDEN BAŞLAYABİLİR"

Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hüseyin, mevcut koşulların Orta Doğu'da savaşın yeniden başlayabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatının durması nedeniyle Irak'ın yaklaşık 60 milyar dolar zarara uğradığını aktaran Hüseyin, ABD ve İran ile varılan mutabakatların ardından petrol sevkiyatının yeniden başladığını bildirdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır