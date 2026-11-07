Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturması! Dikkat çeken HTS ve ayak izi detayı

Çaykur Rizespor deplasmanından dönen Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse, 4 Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi viyadük mevkisinde av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda otobüs şoförü Ufuk Kıran ağır yaralanırken, futbolcular ve teknik heyet büyük tehlike atlattı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 2020 yılında ek kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. 2026 yılında elde edilen yeni deliller doğrultusunda takipsizlik kararı kaldırıldı ve soruşturma derinleştirildi. İddianamede şüphelilerin eylemi birlikte ve önceden planlayarak gerçekleştirdikleri değerlendirilirken, 12 klasörden oluşan delil dosyasıyla birlikte olayla ilgili mahkeme süreci başladı.

AYAK İZİ BULUNDU

Olay gecesine ait dijital verileri ayrıntılı şekilde inceleyen savcılık, şüpheliler Yusuf Ö., Hakan H., Emiral A., Özgür E. ve Özden R. K.'nin iletişim trafiğinin saldırı saatinde (22.18) zirve yaptığını belirledi. Olay günü evinde olduğunu savunan Yusuf Ö.'nün, saldırı anında takım otobüsüyle aynı konumdaki baz istasyonlarından yoğun şekilde sinyal aldığı ve olay yerine giden patikada ayak izinin bulunduğu tespit edildi.

'EVDEYDİM' SAVUNMASI BAZ KAYITLARIYLA ÇELİŞTİ

İddianamede, şüpheli Yusuf Ö.'ün olay akşamı evinde bulunduğu yönündeki savunmasının baz istasyonu kayıtlarıyla örtüşmediği kaydedildi. BTK'dan alınan 54 farklı baz istasyonuna ait verilerin incelenmesi sonucunda, Yusuf Ö.'ün saldırıdan önce takım otobüsündeki futbolcu ve teknik ekip personelinin de sinyal aldığı Sürmene Yemişli Mahallesi'ndeki baz istasyonundan sinyal verdiği belirlendi. Ayrıca olay yerindeki patikada bulunan ayakkabı izinin, şüphelinin ikametinin bulunduğu güzergahla uyumlu olduğu tespit edildi.

İddianamede, Fenerbahçe futbolcuları ve teknik heyetini taşıyan otobüse yönelik saldırının rastgele gerçekleştirilemeyeceği, eylemin önceden planlanarak tasarlama kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Şüphelilerden Hakan H., Emiral A. ve Özgür E.'nin takım otobüsünün geçişini takip edip gözcülük yaptığı, olay yerindeki Yusuf Ö. ve Özden R. K.'ye bilgi aktardığı belirtildi. Olay yerine 130 metre mesafedeki Devran Deresi'nde, saldırıda kullanılan 'Superpoze' 12 kalibre av tüfeği ele geçirildi. Yapılan kriminal incelemede, iri saçma taneleri (şevrotin) atan tüfekle otobüse 40 metre mesafeden, etkili menzil içinden ateş edildiği saptandı.

39 KİŞİYE KARŞI TASARLAYARAK ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS

İki atışın da doğrudan şoför mahalline ve Ufuk Kıran’ın kafa bölgesine yapılması nedeniyle saldırganların doğrudan öldürme kastıyla hareket ettikleri vurgulandı. Yüksek hızla seyreden otobüsün şoförsüz kalarak şarampole veya denize yuvarlanma ihtimali nedeniyle, saldırının sadece şoföre değil, araçtaki 39 kişinin tamamına yönelik olduğu değerlendirildi. Aralarında tutukluların da bulunduğu 5 şüpheli hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından hazırlanan dosya Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır