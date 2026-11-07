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Alanya’da tarihi zirve: 6. Küresel Medya Buluşması başladı!

Küresel Gazeteciler Konseyi – KGK tarafından organize edilen ve ulusal ile uluslararası medya temsilcilerini bir araya getiren 6. Küresel Medya Buluşması, Antalya’nın Alanya ilçesinde başladı. Türkiye dahil olmak üzere 32 farklı ülkeden yaklaşık 350 gazetecinin katıldığı etkinlik, 6-10 Kasım 2026 tarihleri arasında medya çalıştayları, şiddetle mücadele sempozyumu ve Küresel Başarı Ödülleri törenine ev sahipliği yapacak.

Alanya’da tarihi zirve: 6. Küresel Medya Buluşması başladı!
Nilgün Arabacı

Dünya genelinde 88 ülkede ve Türkiye’nin 81 ilinde temsilciliği bulunan KGK’nin Eftelia Marin Resort Otel’de gerçekleştirdiği buluşmaya; Konsey bünyesindeki Yaygın, Yerel, Dış ve Dijital Medya meclis üyelerinin yanı sıra il ve ülke temsilcileri katılım gösteriyor. Ajans Haber Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı ve Ankara Temsilcisi Ümit Kozan’ın da yer aldığı etkinlik, “Tarih, Doğa, Medya, Diyalog” temasıyla yürütülüyor. Program kapsamında 7 Kasım Cumartesi günü katılımcılar için Alanya’nın tarihi ve turistik değerlerini tanıtan, İskele’deki Kızılkule önünde tamamlanacak bir şehir gezisi düzenleniyor.

Alanya’da tarihi zirve: 6. Küresel Medya Buluşması başladı! 1

MEDYA ÇALIŞTAYLARI VE ŞİDDETLE MÜCADELE SEMPOZYUMU

Organizasyonun mesleki ve akademik boyutunu oluşturan çalıştay ve sempozyumlar, medyanın güncel sorunlarını ve toplumsal sorumluluklarını masaya yatırıyor:

Medya Çalıştayı (8 Kasım): KGK Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’ın koordinasyonunda gerçekleştirilecek çalıştayda; yapay zeka, dijital dönüşüm, sosyal medya, arama motoru optimizasyonu (SEO) uygulamaları, mesleki formasyon, evrensel gazetecilik ve medya hukuku alanlarında detaylı sunumlar yapılacak.

Şiddetle Mücadele Sempozyumu (9 Kasım Pazartesi): Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) iş birliğiyle “Şiddet Önleme Modeli Olarak Sosyal Arabuluculuk ve Şiddetin Medya Kullanımı” başlığı altında düzenlenecek sempozyumda önemli bildiriler sunulacak. Etkinlikle eş zamanlı olarak, sosyal arabuluculuk projesinin tanıtımı ve sosyal arabuluculuk şubelerinin toplu açılışı da gerçekleştirilecek.

Alanya’da tarihi zirve: 6. Küresel Medya Buluşması başladı! 2

KÜRESEL BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULUYOR

9 Kasım Pazartesi akşamı Lonicera World Otel’de düzenlenecek gala yemeği ve Küresel Başarı Ödülleri töreni, Türkiye’den ve yurt dışından siyaset, spor, bilim, sanat ve medya dünyasının önde gelen isimlerini ağırlayacak. Törende takdim edilecek ödüller ve sahipleri şu şekilde açıklandı:

İsmail Gaspıralı Hizmet Ödülü: Geçen yıl ilk kez İsmail Gaspıralı Akademisi Vakfı iş birliğiyle verilmeye başlanan ödül, törene iştirak etmesi halinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a takdim edilecek.

Küresel Diplomasi Ödülü: Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları nedeniyle Kosova’nın önceki devlet başkanı Vjosa Osmani’ye verilecek.

Küresel Dostluk Ödülü: Kosova Başbakan Yardımcısı, Türk kökenli siyasetçi Fikrim Damka’ya sunulacak.

Küresel Spor Ödülü: Uluslararası alandaki başarılarıyla Türk futbolunda “İmparator” unvanını taşıyan teknik direktör Fatih Terim’e takdim edilecek.

Küresel Gazetecilik Ödülü: İsrail’in Gazze’deki soykırımını gündemde tutan yayıncılığı sebebiyle Gazzete yayıncısı Hayrunnisa Çiçek’e verilecek.

Küresel Marka Ödülü: Bölgesel bir havayolu şirketinden küresel bir markaya dönüşen Corendon adına Yıldıray Karaer’e sunulacak.

Küresel İnovasyon Ödülü: Sabiha Gökçen Havalimanı’nda başlattığı kapsül otelcilik uygulamasını Avrupa ve Asya’ya taşıyan Keepler firması adına Ömer Alaeddinoğlu’na verilecek.

Küresel Medya Ödülü: TRT AVAZ adına Yücel Kılıçkaya alacak.

Küresel Sanat Ödülü: Kırgız sanatçı Roza Amanova’ya takdim edilecek.

Küresel Bilim Ödülü: Kazak bilim insanı Sultanhan Zhussip’e sunulacak.

Merhum Gazeteci Veli Altınkaya Özel Ödülü: Duayen gazeteci ve yazar Yavuz Donat’a takdim edilecek. Ayrıca meslekte 50 yılını dolduran kıdemli gazetecilere meslek onur ödülleri verilecek.

Alanya’da tarihi zirve: 6. Küresel Medya Buluşması başladı! 3

KGK BAŞKANI DİM: “ORTAK DEKLARASYON İLE ALANYA’DAN DÜNYAYA SESLENECEĞİZ”

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada Türk medyası adına tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirtti. Etkinliğin sadece mesleki bir gündemle sınırlı kalmadığının altını çizen Dim, şu ifadeleri kullandı:

“6’ncı Küresel Medya Buluşmamızda 32 ülkeden 350’ye yakın gazeteciyi Alanya’da ağırlıyoruz. Amacımız sadece mesleki gündem değil, insanlığın ortak derdi olan şiddete karşı medyanın sorumluluğunu da konuşmak. Çalıştayda mesleğin sorunlarını, sempozyumda şiddetle mücadeleyi, ödül töreninde ise başarıyı ve dayanışmayı öne çıkaracağız. Ortak deklarasyon ile Alanya’dan dünyaya sesleneceğiz. Basın özgürlüğünün, doğru haberciliğin ve barışın yanındayız; şiddetin, nefretin ve dezenformasyonun karşısındayız diyeceğiz.”

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