ABD'den Suriye'ye ilk resmi ziyaret! Tom Barrack Şam'a gitti

Reuters'ın haberine göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Şam'da büyükelçilik ikametgahına gitti. ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada Barrack'ın 'Suriye Özel Temsilcisi' görevini üstleneceğini aktarmıştı.

"ORTA DOĞU'DA BARIŞI SAĞLAMAK İÇİN BÜYÜK BİR POTANSİYEL OLDUĞUNU BİLİYOR"

Trump bahsi geçen açıklamasında, "Türkiye'deki ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın aynı zamanda 'Suriye Özel Temsilcisi' olarak görevini yürüteceğinden memnuniyet duyarım. Tom, Suriye ile işbirliği yaparak radikalizmi durdurmak, ilişkileri iyileştirmek ve Orta Doğu'da barışı sağlamak için büyük bir potansiyel olduğunu biliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Barrack'ın ziyareti, ABD'nin 2012'den bu yana Suriye'ye gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret oldu.