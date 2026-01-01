HABER

ABD’den uyuşturucu taşıdığı öne sürülen 2 tekneye saldırı: 5 ölü

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri hedef almaya devam ediyor. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 2 tekneye düzenlenen saldırıda 5 kişinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla "terör örgütü olarak belirlenmiş" organizasyonlara ait 2 tekneye saldırı düzenlediği bildirildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Teknelerin vurulduğu bölgeye ilişkin bir bilginin verilmediği açıklamada, istihbarat unsurlarının teknelerin bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı güzergahında seyrettiğini doğruladığı bildirildi. Saldırı sonucunda ilk gemide 3, ikinci gemide 2 kişi olmak üzere toplamda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

