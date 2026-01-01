ABD’den uyuşturucu taşıdığı öne sürülen 2 tekneye saldırı: 5 ölü

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in talimatıyla "terör örgütü olarak belirlenmiş" organizasyonlara ait 2 tekneye saldırı düzenlediği bildirildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Teknelerin vurulduğu bölgeye ilişkin bir bilginin verilmediği açıklamada, istihbarat unsurlarının teknelerin bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı güzergahında seyrettiğini doğruladığı bildirildi. Saldırı sonucunda ilk gemide 3, ikinci gemide 2 kişi olmak üzere toplamda 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır