HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'den vatandaşlarına Lübnan'a "seyahat etmeyin" uyarısı

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, Yemen'deki İran destekli Husilerin bölgede silahlı saldırı düzenleme ihtimalinin artması ve İran'ın bölgedeki ABD'li yetkilileri hedef alma çabaları nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a "seyahat etmeyin" uyarısında bulundu.

ABD'den vatandaşlarına Lübnan'a "seyahat etmeyin" uyarısı

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, seyahat uyarısının güncellendiği ancak uyarı seviyesinde ve risk göstergelerinde değişiklik yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada, "ABD vatandaşlarına suç, terör, kaçırılma, kara mayınları ve silahlı çatışma riskleri nedeniyle" Lübnan'a seyahat etmemeleri çağrısı yinelendi.

ABD den vatandaşlarına Lübnan a "seyahat etmeyin" uyarısı 1

ABD VATANDAŞLARINI UYARDI: "LÜBNAN'A GİTMEYİN"

Husilerin daha önce Suudi Arabistan'daki sivil havalimanları ve kritik altyapıya saldırılar düzenlediğine işaret edilen açıklamada, bu saldırıların sivillerin hayatını kaybetmesine ve ulaşımda ciddi aksamalara yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, çatışmaların hızla bölgenin ötesine yayılabileceği uyarısı yapıldı.

ABD den vatandaşlarına Lübnan a "seyahat etmeyin" uyarısı 2

ANİ ŞİDDET OLAYLARI VE SİLAHLI ÇATIŞMALAR

Güvenlik riskleri nedeniyle ABD yönetiminin Lübnan'daki vatandaşlarına acil durumlarda yardım sağlama kapasitesinin sınırlı olduğu bildirilen açıklamada, Lübnan hükümetinin ani şiddet olayları ve silahlı çatışmalar karşısında ABD vatandaşlarının güvenliğini garanti edemeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, başkent Beyrut dahil ülke genelinde insansız hava aracı ve füze saldırılarının yaşanabileceği, ticari uçuşların ve uluslararası havalimanına ulaşımın aksayabileceği uyarısında bulunuldu.

RİSKLİ ALANLAR BELİRTİLDİ

Lübnan'ın güneyi, Suriye sınırı, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi ve mülteci kampları yüksek riskli alanlar arasında sıralanırken, bu bölgelerde bulunan ABD vatandaşlarına derhal ayrılmaları çağrısı yapıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sırbistan'da halk erken genel seçim için yarın sandık başına gidecekSırbistan'da halk erken genel seçim için yarın sandık başına gidecek
Fransa'da sular durulmuyor! 100 kişi gözaltına alındıFransa'da sular durulmuyor! 100 kişi gözaltına alındı

Anahtar Kelimeler:
Lübnan abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Hastaneler vakalarla doldu! Bu belirtilerle başlıyor, geçmek bilmiyor

Göstericilere 'hayvan' deyip ekledi: "Ellerini kesin"

Göstericilere 'hayvan' deyip ekledi: "Ellerini kesin"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! X hesabı askıya alındı

Kam davulu sahnesi olay olmuştu! X hesabı askıya alındı

259 mağazası vardı! Ünlü ayakkabı devinden kapanma kararı

259 mağazası vardı! Ünlü ayakkabı devinden kapanma kararı

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 24 Ekim 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.