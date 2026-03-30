HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan İran sözleri! "Size söylemeyeceğim" diyerek açıkladı: "Birkaç haftalık mesele"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan İran açıklaması geldi. "Bu birkaç haftalık bir mesele" diyen Rubio, "Tam olarak kaç hafta süreceğini size söylemeyeceğim" dedi. Açıklamasının devamında Rubio, "Planımız doğrultusunda ilerliyoruz, hatta planın ilerisindeyiz. Bu hedefleri aylar değil, haftalar içinde gerçekleştireceğiz ve ardından Hürmüz Boğazı meselesiyle karşı karşıya kalacağız ve karar İran'ın olacak" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Katar basınına verdiği röportajda İran ile savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Rubio, İran'ın Dini Lideri Mücteba Hamaney'in akıbetinin belirsiz olduğunu belirterek, "Onun iktidarda olup olmadığını bile bilmiyoruz. İktidarda olduğunu söylediklerini biliyorum. Kimse onu görmedi. Kimse ondan haber almadı. Şu anda durum çok belirsiz. İran'da kararların nasıl alındığı tam olarak belli değil" dedi.

"AYNI ŞEYİ YAPAN BAŞKA ÜLKELER DE VAR"

İran'a yönelik saldırılarda ABD'ye destek vermeyen NATO ülkelerini hedef alan Rubio, ABD'nin ulusal güvenliği ve ulusal çıkarları için ciddi bir risk tespit etmesi nedeniyle İran'a yönelik saldırıları başlattığını iddia etti. Rubio, "Savunmayı taahhüt ettiğimiz NATO üyesi İspanya gibi ülkeler, hava sahalarını kullanmamıza izin vermeyerek ve bununla övünerek, üslerini kullanmamıza izin vermediler. Aynı şeyi yapan başka ülkeler de var. Bu durumda insan kendine soruyor: Peki, ABD'nin bundan kazancı ne?" dedi.

"BİRKAÇ HAFTALIK MESELE"

İran'daki savaşın sona ermesinin "aylar değil haftalar" süreceğini öne süren Rubio, ABD'nin İran'daki askeri hedeflerinin çoğunun önümüzdeki haftalarda tamamlanacağını ve savaşın sona ermesinin aylar sürmeyeceğini söyledi. Rubio, "Silah fabrikalarının çoğunu imha etme yolundayız ve füze rampalarını önemli ölçüde etkisiz hale getirdik. Bu hedefler gerçekleştirildiğinde, bu operasyonun amacına ulaşmış olacağız ve bu aylar sürmeyecek. Bu birkaç haftalık bir mesele. Tam olarak kaç hafta süreceğini size söylemeyeceğim" dedi.

"KARAR İRAN'IN OLACAK"

Rubio, "Planımız doğrultusunda ilerliyoruz, hatta planın ilerisindeyiz. Bu hedefleri aylar değil, haftalar içinde gerçekleştireceğiz ve ardından Hürmüz Boğazı meselesiyle karşı karşıya kalacağız ve karar İran'ın olacak. Eğer boğazı kapatmaya karar verirlerse, sadece ABD'den değil, bölge ülkelerinden ve tüm dünyadan ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar" dedi.

30 Mart 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.