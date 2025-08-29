HABER

ABD Dışişleri Bakanlığı açıkladı! Ukrayna'ya yüz milyonlarca dolarlık silah satışı

ABD Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'ya tahmini maliyeti 825 milyon dolar olan "Havadan Teslim Mühimmat" ve ilgili lojistik destek ekipmanlarını kapsayan askeri satışa onay verdiği bildirildi. Ukrayna'nın söz konusu satın alımı, Danimarka, Hollanda ve Norveç gibi ülkelerden sağlanan finansman ile ABD'nin Dış Askeri Finansman (FMF) programı kapsamında gerçekleştireceği kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) söz konusu satış onayına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna hükümetine tahmini maliyeti 825 milyon dolar olan 'Havadan Teslim Mühimmat' ve ilgili teçhizatın olası satışını onaylayan bir karar aldı." denildi.

UZUN MENZİLLİ SALDIRI MÜHİMMATLARI

Ukrayna'nın, 3 bin 350 adet Uzun Menzilli Saldırı Mühimmatı (ERAM) füzesi ve bu sistemlerle uyumlu Küresel Konumlandırma Sistemleri gibi ekipmanlar talep ettiği belirtilen açıklamada, satışın gerçekleşmesi için gerekli resmi bildirimin ABD Kongresine iletildiği aktarıldı.

Açıklamada, satış kapsamında ayrıca füze konteynerleri, yedek parçalar, destek ekipmanları, yazılımlar, teknik dokümanlar, eğitim ve lojistik malzemelerin de yer aldığı bildirildi.

Söz konusu satışın bölgedeki "temel askeri dengeyi" değiştirmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu satış, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemenin güvencesi olan bir müttefikin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir." ifadesi yer aldı.

Satışın tamamlanabilmesi için ABD Kongresinin nihai onayı vermesi gerekiyor.

