HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. ABD duyurdu: Ukrayna Rusya ile ateşkes önerisini kabul etmeye hazır

ABD duyurdu: Ukrayna Rusya ile ateşkes önerisini kabul etmeye hazır

11.03.2025 21:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Ukrayna’nın Rusya ile devam eden savaşta 30 günlük ateşkes önerisini kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanlıkları, Cidde'deki görüşmelerin ardından yazılı bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

ABD duyurdu: Ukrayna Rusya ile ateşkes önerisini kabul etmeye hazır

ABD, Ukrayna’nın Rusya ile devam eden savaşta 30 günlük ateşkes önerisini kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanlıkları, Cidde'deki görüşmelerin ardından ortak yazılı bir açıklama yaptı.

30 GÜNLÜK ATEŞKES

Açıklamaya göre Ukrayna, ABD'nin, tarafların karşılıklı mutabakatıyla uzatılabilecek ve Rusya'nın eş zamanlı olarak uygulamasına tabi olacak 30 günlük geçici bir ateşkesin derhal yürürlüğe konması önerisini kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

hgfhfh

"TOP ARTIK RUSLARIN SAHASINDA"

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Ukrayna'nın olumlu baktığı ateşkes teklifini Rus tarafına götüreceklerini açıklayarak, "Evet diyeceklerini umuyoruz. Top artık Rusların sahasında" dedi.

hfghh

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce yaptığı açıklamada, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Pavel Palis'in ülkesini Cidde'deki toplantıda temsil edeceğini ifade etmişti.

Mynet Anket Gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Evet, ateşkes kabul edilmeli
Hayır, bu bir çözüm değil
Karşılıklı müzakerelerle çözüm bulmalı
Bu konuda fikrim yok
Bu anket 11 saat 41 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler
11 Mart 2025
11 Mart 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında adaylık süreci açıklaması! 2018 ve 2023'ü örnek gösterdi: "Bu bakışla kaybettik seçimleri"Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında adaylık süreci açıklaması! 2018 ve 2023'ü örnek gösterdi: "Bu bakışla kaybettik seçimleri"
Erbil'de 4.8 büyüklüğünde deprem! Erbil'de 4.8 büyüklüğünde deprem!
Anahtar Kelimeler:
istihbarat abd paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halk TV'nin sahibi kendi kanalında yayına çıkarılmadı! Açıklama geldi...

Halk TV'nin sahibi kendi kanalında yayına çıkarılmadı! Açıklama geldi...

Altın fiyatlarında şaşırtan gelişme! Bir anda yükseldi, uzmanlardan yatırımcılara dikkat çeken uyarı

Altın fiyatlarında şaşırtan gelişme! Bir anda yükseldi, uzmanlardan yatırımcılara dikkat çeken uyarı

Bunu da gördük! Ortaçağ'a ait bir mumyayı satmak istediler!

Bunu da gördük! Ortaçağ'a ait bir mumyayı satmak istediler!

ABD duyurdu: Ukrayna Rusya ile ateşkes önerisini kabul etmeye hazır

ABD duyurdu: Ukrayna Rusya ile ateşkes önerisini kabul etmeye hazır

Alya'nın annesi geliyor! Efsane oyuncu kadroya dahil oldu!

Alya'nın annesi geliyor! Efsane oyuncu kadroya dahil oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine hizmet edecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması Suriye'nin güvenliğine hizmet edecektir"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.