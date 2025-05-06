HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD, Filistin İşleri Ofisi'ni İsrail Büyükelçiliği'ne devrediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin İşleri Ofisi'ni İsrail'deki büyükelçiliğine devretme kararı aldı.

ABD, Filistin İşleri Ofisi'ni İsrail Büyükelçiliği'ne devrediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Bakan Marco Rubio'nun aldığı kararı duyurdu. Buna göre, Dışişleri Bakanlığı, eski Başkan Biden döneminde 2022 yılında açılan ve ABD'nin İsrail'deki diplomatik misyonundan bağımsız çalışan Filistin İşleri Ofisi'ni (OPA) büyükelçilik bünyesine katacak.

Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde ABD'nin İsrail'deki diplomatik misyonunun tek bir çatı altında yönetilmesi noktasında önemli adımlar atıldığını ve bugünkü kararın da o politikayla uyumlu olduğunu kaydetti. (DHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cezaevi firarisi düğünde saz çalarken yakalandıCezaevi firarisi düğünde saz çalarken yakalandı
Cem Küçük: "İnfaz düzenlemesi yolda, ancak Öcalan’a af yok"Cem Küçük: "İnfaz düzenlemesi yolda, ancak Öcalan’a af yok"

Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İş insanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti!

İş insanı Pınar Eczacıbaşı hayatını kaybetti!

Ölümcül mantar hastalığı, Avrupa ve Asya'ya doğru yayılabilir

Ölümcül mantar hastalığı, Avrupa ve Asya'ya doğru yayılabilir

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası! Emniyet'ten açıklama: "İhbar 2024 yılında yapıldı"

Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiası! Emniyet'ten açıklama: "İhbar 2024 yılında yapıldı"

Trump'tan Kanada Başbakanı'na olay yanıt! "Asla, asla deme"

Trump'tan Kanada Başbakanı'na olay yanıt! "Asla, asla deme"

Diploması veri tabanından silinmişti! İmamoğlu sitem etti

Diploması veri tabanından silinmişti! İmamoğlu sitem etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.