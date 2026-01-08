HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ajanları bir kadını vurarak öldürdü

ABD'nin Minnesota eyaletinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nde görevli ajanlar, aracından inmesi yönündeki emre uymayarak aracıyla hareket eden kadını vurarak öldürdü.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ajanları bir kadını vurarak öldürdü

ABD'nin Minnesota eyaleti yer alan Minneapolis kentinde ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nde görevli ajanlar bir kadını vurarak öldürdü. Ajanın aracından in emrine karşı gelerek aracını hareket ettiren 37 yaşındaki kadın, kurşunların hedefi oldu. Ajanın, vurduğu kadın hayatını kaybetti.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ajanları bir kadını vurarak öldürdü 1

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayın "iç terör eylemi" olduğunu iddia ederek, "ICE memurlarımız uygulama görevindeydiler ve Minneapolis'teki olumsuz hava koşulları nedeniyle karda mahsur kaldılar. Aracını itmeye çalışırken, bir kadın onlara ve çevrelerindeki kişilere saldırdı ve aracını üzerlerine sürerek ezmeye çalıştı" dedi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ajanları bir kadını vurarak öldürdü 2

"HALKIN GÜVENLİĞİ İÇİN ENDİŞELENEREK SAVUNMA AMAÇLI ATEŞ AÇTI"

İç Güvenlik Bakanlığı sözcüsü Tricia McLaughlin, yaptığı açıklamada, kadının ICE ajanlarını ezmeye çalıştığını iddia ederek, "Bir ICE ajanı, kendi hayatı, meslektaşlarının hayatları ve halkın güvenliği için endişelenerek savunma amaçlı ateş açtı. Aldığı eğitimi kullanarak kendi hayatını ve meslektaşlarının hayatını kurtardı" ifadelerini kullandı. McLaughlin, kadının 'isyancılar' grubunun bir parçası olarak nitelendirdi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ajanları bir kadını vurarak öldürdü 3

"BİR AJANIN PERVASIZCA GÜÇ KULLANMASI SONUCU BİR KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇAN BİR OLAYDI"

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, olayın videosunu izlediğini ve ajanın eylemlerinin meşru müdafaa olmadığını savundu. Frey, "Bu, bir ajanın pervasızca güç kullanması sonucu bir kişinin ölümüne, öldürülmesine yol açan bir olaydı" dedi.
Frey, kadının ABD vatandaşı olduğuna dikkat çekerek, kadının arabasını ajana doğru sürdüğüne veya arabasını silah olarak kullandığına dair bir bulgu olmadığını belirtti. Frey, ICE'ye Minneapolis'ten "defolup gitmesi" mesajını ilettiğini söyleyerek, "ICE'nin Minneapolis'te varlığının ilk aşamalarından beri bu anı korkuyla bekliyorduk" dedi.

Minneapolis Belediye Meclisi üyesi Jason Chavez, kadının "bir gözlemci" olduğunu ve mahalledeki göçmenleri koruduğunu ifade etti.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ajanları bir kadını vurarak öldürdü 4

"BU PROPAGANDA MAKİNESİNE İNANMAYIN"

Minnesota Valisi Tim Walz, olayın videosunu izlediğini belirterek, "Bu propaganda makinesine inanmayın. Eyalet, hesap verebilirlik ve adaleti sağlamak için tam, adil ve hızlı bir soruşturma yapılmasını sağlayacak" dedi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi ajanları bir kadını vurarak öldürdü 5

FBI SORUŞTURMA BAŞLATTI

FBI, olayla ilgili soruşturma başlattığını açıklayarak, "Soruşturma protokolümüze uygun olarak, olay inceleniyor ve kolluk kuvvetleri ile yakın işbirliği içindeyiz" dedi.

Olayın ardından çok sayıda kişi sokağa inerek, ICE ajanlarını protesto etti. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolden çıkan kamyonet 4 araç ile İETT otobüsüne çarptıKontrolden çıkan kamyonet 4 araç ile İETT otobüsüne çarptı
Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun’un ev hapsi kaldırıldıMurat Ongun'un eşi Gözdem Ongun’un ev hapsi kaldırıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
polis Minnesota abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

ABD gözünü resmen Grönland'a dikti: "Askeri seçenek masada"

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

7 ilin valisi merkeze çekildi, 19 ile yeni vali atandı

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

Federasyondan Osimhen için gece yarısı açıklama! Tüm ülke onu konuştu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

Doğum izni süresi artıyor! Bakan Göktaş duyurdu

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

İnternet alışverişinde bir dönem sona erdi! Gümrüksüz alışveriş bitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.