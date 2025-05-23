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ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığını duyurdu

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığını duyurdu
Mustafa Fidan

AP'den yapılan açıklamada, Trump yönetiminin Suriye yaptırımlarının kaldırılması için ilk adımda 6 ay muafiyet önerisinde bulunduğu aktarıldı.

RİYAD'DA DUYURMUŞTU

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Ortadoğu turunda gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını açıklamıştı.

"SURİYE'DEKİ YAPTIRIMLARI KALDIRACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan son yapılan açıklamaya göre, yaptırımların kaldırıldığı duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Donald Trump abd
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