HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD, HTŞ’yi terör örgütü listesinden çıkarma kararı aldı

ABD, Heyet Tahrir Şam’ı (HTŞ) terör örgütü listesinden çıkarma kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun imzasını taşıyan bir basın açıklaması yayımlayarak Heyet Tahrir Şam’ın resmen terör örgütü listesinden çıkarılacağını duyurdu.

ABD, HTŞ’yi terör örgütü listesinden çıkarma kararı aldı

Açıklamada, "Başkan Trump’ın 13 Mayıs’ta Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletileceği yönündeki vaadi doğrultusunda, Göç ve Vatandaşlık Yasası çerçevesinde El Nusra Cephesi olarak da bilinen Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) yabancı terör örgütü statüsünü kaldırma kararımı ilan ediyorum. Bu karar yarın, 8 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecektir" denildi.

Bu adımın HTŞ’nin feshedildiğinin duyurulması ve Suriye hükümetinin her türlü terörle mücadele taahhüdünün ardından geldiği ifade edilen açıklamada, "Bu adım ayrıca 30 Haziran tarihli ’Suriye’ye Yaptırımların Kaldırılmasına İlişkin Başkanlık Kararnamesi’ ile oluşturulan ivmeyi sürdürmekte ve Suriye Başkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni Suriye hükümetinin attığı olumlu adımları tasdik etmektedir. Bu terör örgütü listesinden çıkarma kararı, Başkan Trump’ın istikrarlı, birleşik ve barışçıl bir Suriye vizyonunu gerçekleştirme yönünde önemli bir adımdır" denildi.
ABD, HTŞ’yi 2018’de yabancı terör örgütleri listesine dahil etmişti. HTŞ, Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinde kilit rol üstlenmiş, HTŞ’nin eski lideri Ahmed Şara da geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarını sonlandıran başkanlık kararnamesini geçtiğimiz hafta imzalamıştı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildiZeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildi
AK Partili Demir, istifa ettiğini duyurdu!AK Partili Demir, istifa ettiğini duyurdu!

Anahtar Kelimeler:
suriye ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 ilde 19 mağazası vardı! Ünlü perakende zincirinde konkordato... İflasın eşiğinde

4 ilde 19 mağazası vardı! Ünlü perakende zincirinde konkordato... İflasın eşiğinde

Görüntüler gündem olmuştu! "Başımdan aşağı kaynar sular döküldü"

Görüntüler gündem olmuştu! "Başımdan aşağı kaynar sular döküldü"

Cezaevindeki iki mahkum kendini astı! Tutukluluk sebepleri belli oldu

Cezaevindeki iki mahkum kendini astı! Tutukluluk sebepleri belli oldu

Edirne'de korku dolu anlar! Balıkçılar neye uğradığını şaşırdı

Edirne'de korku dolu anlar! Balıkçılar neye uğradığını şaşırdı

O Ses Türkiye'nin Pavarotti Hasan'ı son haliyle gündemde! 9 ayda 40 kilo verdi

O Ses Türkiye'nin Pavarotti Hasan'ı son haliyle gündemde! 9 ayda 40 kilo verdi

DEM Parti'nin 'Öcalan' isteği! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler

DEM Parti'nin 'Öcalan' isteği! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.