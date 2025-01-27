ABD ile Kolombiya arasında 'göçmen uçağı' krizi patlak vermişti! O karar sonrası Kolombiya geri adım attı

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da, Kolombiya'nın "çok sayıda yasa dışı ve suçlu göçmenin yer aldığı iki uçağı kabul etmediğini" belirterek bu durumun ülkesinin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini ifade etmişti.

Kolombiya'ya yönelik şu yaptırım ve gümrük vergisi kararı aldığını açıklamıştı:

ABD'ye gelen tüm mallara acil olarak yüzde 25 gümrük vergisi

Kolombiya hükümeti yetkilileri, bütün müttefikleri ve destekçilerine seyahat yasağı ve vizelerinin iptali

Kolombiya hükümetinin bütün parti yetkilileri, aile üyeleri ve destekçilerine vize yaptırımı

KOLOMBİYA'DAN GERİ ADIM

Ancak Beyaz Saray, Pazar günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, Kolombiya'nın göçmenlerin dönmesini kabul ettiğini ve Washington'ın bu yaptırımları uygulamayacağını söyledi.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD'den gelen uçakları geri çevirdiklerini belirterek, ABD'yi eleştirmiş ve sınır dışıların insani koşullarda gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Petro, göçmenlerin suçlu muamelesi görmemesi, sivil uçaklarda insan onuruna yaraşır bir şekilde geri dönüşlerinin gerçekleşmesi gerektiğini aktarmıştı.

Kolombiyalı lider açıklamasında, özellikle karşı çıktığı durumun askeri uçak kullanılması olduğunu belirterek Kolombiya'ya da göçmenlere de saygı gösterilmesi zorunluluğunu vurgulamıştı.

Reuters haber ajansına göre, iki farklı uçakta yaklaşık 80 göçmen taşınmıştı.

"HİÇBİR ABD'LİYİ ELLERİ KELEPÇELİ GÖNDERMEM"

Kolombiya'da 15.660 ABD'linin yasa dışı yaşadığını aktaran Kolombiya lideri Petro, "Benim hiçbir zaman yabancı bir bayrağı yaktığımı ya da yasa dışı göçmenleri kelepçeli bir şekilde ABD'ye gönderdiğimi göremezsiniz. Gerçek özgürlükçüler hiçbir zaman insan özgürlüklerine saldırmaz. Biz Nazi'lerin karşıtıyız" demişti.

ABD televizyonu CBS'e konuşan iki Amerikalı yetkili, San Diego'dan kalkan ve yasa dışı göçmenleri taşıyan iki uçağın bugün Kolombiya'ya inmesinin beklendiğini, ancak birtakım gelişmeler yüzünden bunun iptal edildiğini aktardı.

Brezilya da daha önce bazı vatandaşlarının ABD'nin gönderdiği sınır dışı uçaklarında gördüğü muamele yüzünden kaygılarını dile getirmişti.

Bazılarının Manaus şehrine elleri kelepçeli bir şekilde geldiği belirtilmişti. Polisin kelepçeleri çıkardığı ve gidecekleri yere varmaları için Brezilya'nın Air Force uçağının ayarlandığı vurgulanmıştı.

KOLOMBİYA, GÜMRÜK VERGİSİ KARARINDAN NASIL ETKİLENİR?

ABD, Kolombiya'nın bir numaralı ticaret ortağı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 verilerine göre iki ülkenin karşılıklı ticaretinin hacmi 39 milyar dolardan fazla.

ABD'nin özellikle madencilik ve imalat sektörlerinde büyük yatırımları var.

Kolombiya, ABD'ye en çok ham petrol, kahve ve kesme çiçek satıyor.

Gümrük vergisinin en çok ABD'li tüketicileri ve Kolombiyalı ihracatçıları vurması bekleniyor.

ABD'nin aldığı kahvenin ederi 2 milyar dolar civarında.

Bu da kahve fiyatının büyük ihtimalle ABD'de yükseleceği anlamına geliyor.

İthalatçıların başka kaynaklara yönelmesi halinde de Kolombiyalı ihracatçıların zarar etmesi bekleniyor.