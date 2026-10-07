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Mısırlı aktivist Nada Alfy Thabet Trabzon'da öğrencilerle buluştu

Trabzon’da düzenlenen "Ruhun Yelkenleri" farkındalık ve empati buluşmaları kapsamında uluslararası düzeyde dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. Mısır Temsilciler Meclisi eski milletvekili ve aktivist Nada Alfy Thabet, proje kapsamında Trabzon’a gelerek Avrasya Üniversitesi Yomra Yerleşkesinde düzenlenen etkinliklere katıldı.

Mısırlı aktivist Nada Alfy Thabet Trabzon'da öğrencilerle buluştu

Mısır’ın İskenderiye kentinde engelli bireylerin eğitimi, rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması amacıyla kurduğu "Village of Hope" (Umut Köyü) çalışmalarıyla tanınan ve bu vizyoner projesiyle Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilen Thabet, Trabzon’da yürütülen farkındalık çalışmalarına destek verdi.

Mısırlı aktivist Nada Alfy Thabet Trabzon da öğrencilerle buluştu 1

MISIRLI AKTİVİST NADA ALFY THABET TRABZON'DA

Yoğun katılımla gerçekleşen programa; Nada Alfy Thabet’in yanı sıra Avrasya Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Derelioğlu, Rusya Beyaz Baston Derneği Başkanı ve Proje Yöneticisi Oleg Kolpashchikov, Karadeniz Engelliler Federasyonu Başkanı Savaş Yol, Mersin Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Dursun Aslan, Paralimpik Sosyal Dayanışma Kulübü Başkanı Eray Aktürk ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Mısırlı aktivist Nada Alfy Thabet Trabzon da öğrencilerle buluştu 2

AKADEMİSYEN VE ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Etkinlikler kapsamında Trabzon’da bulunan heyet, Avrasya Üniversitesi Genel Sekreteri Gülay Yeniçeri’yi de makamında ziyaret etti. Heyet üyeleri, toplumsal farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalara sunduğu katkılardan dolayı Yeniçeri’ye teşekkür ederek bir flama takdim etti.

Mısırlı aktivist Nada Alfy Thabet Trabzon da öğrencilerle buluştu 3

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Sekreter Gülay Yeniçeri ise organizasyonda emeği geçen Avrasya Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü ile Paralimpik Sosyal Dayanışma Kulübü’ne teşekkürlerini iletti. Yeniçeri, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak ve toplumda sürdürülebilir bir farkındalık oluşturmak adına üniversite olarak bu tür çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Mısır aktivist
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