Fransa'da öğrenci eylemleri devam ediyor! Gözaltına alınanları sayısı 6 bin 500'ü geçti

Fransa'nın başkenti Paris'in yanı sıra Strazburg, Saint-Nazaire, Montreuil ve Aix-en-Provence gibi kentlerde öğrencilerin lise ve üniversite önlerindeki eylemleri devam ediyor.

Liselilerin eylemlerine üniversite öğrencileri de destek verirken, başkentin önde gelen yükseköğretim okullarından Sciences Po Paris ve Inalco öğrencileri de eylemlere katıldı.

BARİKATLAR KURDULAR

Ulusal basındaki haberlere göre, Sciences Po Paris öğrencileri okulun bulunduğu sokakta çöp kovaları, demir çubuklar ve pankartlarla barikat kurarak okul binasına girişleri engelledi.

Bir grup öğrenci okulun önünde otururken, polis destek için gelen diğer eylemcilerin grubun yanına gitmesini engelledi.

Desteğe gelenler, okulun önünde oturan öğrencilere yemeleri için polislerin üzerinden sandviç ve meyveler fırlattı.



Fransa'nın ulusal marşı La Marseillaise'i okuyan öğrenciler, "Baskıya uğrayan liselilerle dayanışma" sloganları attı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin milletvekilleri Gabrielle Cathala, Antoine Leaument ve Thomas Portes, eylemin düzenlendiği alana gitti.

Saint-Nazaire kentinde yaklaşık 150 öğrenci, Aristide-Briand Lisesi önünde toplandı. Eylemciler, lisenin önünde farklı cisimleri ateşe verdi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Ardından Pierre de Coubertin bulvarına gelen eylemciler, polisin biber gazıyla müdahalesi sonucu bölgeden uzaklaştı.

Marsilya'daki Marie-Curie Lisesi'ndeki eylemcilere polis biber gazı ve coplarla müdahale etti. Polisin müdahalesinde biri başından olmak üzere 2 lise öğrencisi yaralandı.

Ülkenin pek çok kentinde eylemler devam ederken, Fransa Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada eylemlerde bugün itibarıyla net bir azalma görüldüğü belirtildi.



Açıklamada, ülke genelinde dün 891 okulda kısmen ya da tamamen eğitime ara verildiği, bu sayının bugün 459'a düştüğü ifade edildi.

Öte yandan ülkenin önde gelen eğitim sendikaları, yarından itibaren eylemlerin yoğunlaştırılması ve liselilere destek için öğretmenlere greve gitmeleri çağrısı yaptı.

GÖZALTI SAYISI 6 BİN 500'Ü AŞTI

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 17 Eylül'de başlattığı eylemler, ülkenin farklı kentlerine yayılarak büyümüştü.



Eylemlerin başından bu yana gözaltına alınanların sayısı 6 bin 500'ü aştı.

Ayrıca eylemlerde, aralarında lise öğrencileri, eğitim personeli ve kolluk kuvvetlerinin bulunduğu 1000'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır