ABD, İran'a mesajını böyle verdi! "Güç yoluyla barış"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, "Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu, 2 askeri ikmal gemisi ve 2 ABD Sahil Güvenlik gemisinin eşliğinde bugün Umman Denizi’nde seyir gerçekleştirdi" denildi. Açıklamanın sonunda, "Güç yoluyla barış" ifadeleri yer aldı.

Umman’ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen dolaylı ABD-İran görüşmelerinin ardından henüz ABD’li yetkililerden görüşmeye ilişkin bir açıklama gelmezken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM), bölgede konuşlu uçak gemisi USS Abraham Lincoln’ün Umman Denizi’ndeki faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

ABD, İran a mesajını böyle verdi! "Güç yoluyla barış" 1

"GÜÇ YOLUYLA BARIŞ"

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu, 2 askeri ikmal gemisi ile 2 ABD Sahil Güvenlik gemisinin eşliğinde bugün Umman Denizi’nde seyir gerçekleştirdi. Bu sırada 9. Uçak Gemisi Hava Kanadı’na bağlı uçaklar da grubun üzerinde uçuş gerçekleştirdi" denildi.

ABD, İran a mesajını böyle verdi! "Güç yoluyla barış" 2

Açıklamanın sonunda, "Güç yoluyla barış" ifadeleri yer aldı.
Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri
