ABD İran'a saldıracak mı? İsrail televizyonuna 'geri sayım sayacı' koyuldu

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimine "anlaşmaya varması", aksi halde "İran medeniyetini yok edeceği" tehdidiyle tanıdığı süreye ilişkin stüdyoya geri sayım sayacı yerleştirdi. Kanal 13 televizyonu, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail’in aşırı sağcı hükümetine yakınlığıyla biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’a salı gününün sonuna kadar bir anlaşmaya varması için süre vermiş, aksi halde "İran medeniyetini yok etmekle" tehdit etmişti.

GERİ SAYIM SAYACI KOYULDU

Kanal 13 televizyonunun stüdyo masasının önüne "Trump’ın tanıdığı son süre” yazılı geri sayım sayacı koyduğu görüldü.

NETANYAHU'YA YAKIN KANAL

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran yönetimine ağır hakaretlerde bulunarak, İran'ın 48 saat içinde "anlaşma" yapmaması halinde 7 Nisan'da ülkenin enerji santrallerini ve köprülerini vuracağını öne sürmüş ve Tahran'a Hürmüz Boğazı'nı açması çağrısında bulunmuştu.

Söz konusu süreyi daha sonra 8 Nisan'a kadar uzattığını duyuran Trump, dünkü açıklamasında ise anlaşma sağlanmaması halinde, "İran'ı tek bir gecede yok edilebileceklerini" iddia etmişti.

07 Nisan 2026
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İran İsrail ABD Amerika Birleşik Devletleri
