ABD, İran'a saldıracak mı? Trump'tan açıklama geldi

ABD'nin İran'a seçimler sonrasında yeni bir saldırı yapma hazırlığı içerisinde olduğu öne sürülmüştü. Netanyahu'nun İran'a saldırı için Trump'a baskısını artırdığı ve her gün telefon görüşmesi yaptığı aktarılmıştı.

ORTA DOĞU'YA ASKERİ YIĞINAK

Son zamanlarda ABD'nin Orta Doğu'ya yaptığı askeri yığınak da yaşanan bu gelişmeleri desteklemişti.

NÜKLEER BOMBA İDDİASI

En son ABD'li bir gazeteci, ABD'nin İran'da nükleer bomba kullanabileceğini öne sürmüştü.

TRUMP'TAN YENİ İRAN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump yaptığı son açıklamada "İran anlaşma yapmak istiyor. Bu gerçekleşebilir" dedi.