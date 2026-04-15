ABD-İran görüşmelerinde ilerleme: Çerçeve anlaşma netleşiyor

ABD’li iki yetkili, ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığını belirterek, ateşkes bitmeden çerçeve anlaşmanın netleşmeye başladığını ifade etti. Adı açıklanmayan Pakistanlı bir yetkili ise, "Anlaşma yapılıp yapılamayacağını bekleyip göreceğiz. Umutluyuz ve her iki tarafı da bu yönde teşvik etmeye çalışıyoruz" dedi.

ABD-İran müzakerelerinde ikinci turun ne zaman ve nerede yapılacağı henüz belirsizliğini koruyor. Taraflar, 21 Nisan’daki ateşkes süresi dolmadan anlaşmaya varmak için arabulucular üzerinden temaslarını sürdürürken, Pakistan, Mısır ve Türkiye’nin arabuluculuğunda, ateşkes sona ermeden önce anlaşmazlıkları gidermeye çalışıyor.

"TÜM ÜLKELERLE TELEFON DİPLOMASİSİ YÜRÜTÜYORLAR VE ANLAŞMAYA YAKLAŞIYORLAR"

Adı açıklanmayan iki ABD’li yetkili, ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sağlandığını ve ateşkes sona ermeden yapılması beklenen çerçeve anlaşmanın netleşmeye başladığını ifade etti. ABD’li yetkililer ayrıca taraflar arasındaki ciddi görüş ayrılıkları nedeniyle anlaşmanın kesin olmadığına dikkat çekerek, ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakere ekibinin, dün gün boyunca İranlılar ve arabulucularla telefon görüşmeleri yaptığını ve taslak metinler üzerinde çalıştığını söyledi. Yetkililerden biri, "Tüm ülkelerle telefon diplomasisi yürütüyorlar ve anlaşmaya yaklaşıyorlar" dedi.
Başka bir yetkili ise, "Biz anlaşma yapmak istiyoruz. Onların hükümetinde de anlaşma isteyen kesimler var. Asıl mesele tüm hükümeti bu noktaya getirmek" ifadelerini kullandı.

"İKİ GÜNDE YAPILABİLECEK BİR ŞEY DEĞİL"

ABD’li yetkililer, bir çerçeve anlaşmaya varılması halinde kapsamlı anlaşmanın detaylarının müzakere edilebilmesi için ateşkesin uzatılması gerekeceğini ifade etti. "Detaylar karmaşık, bu iki günde yapılabilecek bir şey değil" ifadelerini kullanan bir yetkili ise, ateşkesin uzatılması konusunda henüz resmi bir mutabakat olmadığını kaydetti.
ABD’li yetkililer, Trump yönetiminin Hürmüz Boğazı’na uyguladığı deniz ablukası ve İran ekonomisindeki derinleşen krizin, Tahran üzerindeki baskıyı artırdığını savundu. Bir yetkili, "İran’ın parası yok, iflas etmiş durumda. Biz de biliyoruz, onlar da bizim bildiğimizi biliyor" dedi.

"PETROLÜYLE BİLİNEN BİR ÜLKENİN PETROL ÜRETEMEMESİ NE ANLAMA GELİR?"

İran’ın günlük yaklaşık 1,5 milyon varil petrol ihraç ettiği ve bunun günlük yaklaşık 140 milyon dolar gelir sağladığı belirtilirken, uzmanlar ablukanın bu geliri kısa sürede sıfırlayabileceğini ifade etti. İran petrolünün yaklaşık yüzde 90’ının işlendiği Hark Adası’nın da Hürmüz’deki abluka nedeniyle fiilen devre dışı kalabileceği değerlendiriliyor. Yetkililere göre İran’ın petrol ihraç edememesi ve depolama kapasitesinin dolması halinde üretimin durdurulması gerekebilir, bu da uzun vadeli ekonomik hasara yol açabilir. Bir yetkili, "Petrolüyle bilinen bir ülkenin petrol üretememesi ne anlama gelir? Bu, Venezuela’nın Nicolas Maduro döneminden bile daha kötü olur" dedi.

"ANLAŞMA YAPILIP YAPILAMAYACAĞINI BEKLEYİP GÖRECEĞİZ"

Adı açıklanmayan Pakistanlı bir yetkili ise, "Anlaşma yapılıp yapılamayacağını bekleyip göreceğiz. Umutluyuz ve her iki tarafı da bu yönde teşvik etmeye çalışıyoruz" dedi.

15 Nisan 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaralı öğrencilerin ailelerinin hastane önündeki bekleyişi sürüyorYaralı öğrencilerin ailelerinin hastane önündeki bekleyişi sürüyor
Meclis, okullarda yaşanan saldırıları görüşecek! Araştırma komisyonu kurma kararıMeclis, okullarda yaşanan saldırıları görüşecek! Araştırma komisyonu kurma kararı

Anahtar Kelimeler:
Müzakere İran Pakistan abd
En Çok Okunan Haberler
9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

Cesedi önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler!

Cesedi önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Sabri Sarıoğlu'nun mesajlarını ifşa etti! Olay iddialar

Sabri Sarıoğlu'nun mesajlarını ifşa etti! Olay iddialar

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

En Çok Aranan Haberler

