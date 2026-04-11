ABD ile İran arasında bugün İslamabad'da gerçekleşecek müzakere görüşmelerinden önce bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, müzakerelerin kötü devam etmesi ihtimaline karşı Çin, İran'a yeni hava savunma sistemleri teslim etmeye hazırlanıyor. Çin'in bu hamlesinin sonuçları dünya çapında endişeyle karşılanırken, İran'a yapılacak hava savunma sistemi teslimatlarının üçüncü bir ülke tarafından sağlanması bekleniyor.

ABD-İran görüşmesi öncesi çarpıcı 'Çin' iddiası! Tahran'a yeni silah verecekler
Doğukan Akbayır

ABD/İsrail-İran arasındaki savaşta bugün oldukça kritik bir gün. ABD ile İran Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya geliyor. Görüşmeye artık sayılı saatler kala akıllara savaşın başlamadan önceki konjonktür geldi. 28 Şubat tarihinden ABD ile İsrail, İran'a saldırılarını başlatmadan önce ABD ile İran halihazırda müzakere halindeydi. Dolayısıyla bugün gözler yeniden bölgede.

Ayrıca CNN International'dan çarpıcı bir 'Çin' iddiası ortaya atıldı.

'ÇİN İRAN'A HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VERECEK'

CNN International, Çin'in önümüzdeki birkaç hafta içinde İran'a yeni hava savunma sistemleri teslim etmeye hazırlandığını yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki ayın başında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı görüşme öncesi bu iddia dünya kamuoyuna bomba gibi düştü.

MÜZAKERELER YENİ SİLAH SİSTEMİ İÇİN 'FIRSAT'

Haberde ayrıca İran'ın ateşkesi önemli yabancı ortaklarının yardımıyla belirli silah sistemlerini yenilemek için bir fırsat olarak kullanabileceği de yazıyor.

Kaynaklardan ikisi CNN'e, Pekin'in sevkiyatları gerçek menşeini gizlemek için üçüncü ülkeler üzerinden yönlendirmeye çalıştığına dair işaretler olduğunu söyledi.

ABD UÇAKLARINA BÜYÜK TEHDİT!

Kaynaklar, Pekin'in transfer etmeye hazırlandığı sistemlerin, MANPAD olarak bilinen omuzdan fırlatılan uçaksavar füze sistemleri olduğunu ve bu sistemlerin beş haftalık savaş boyunca alçaktan uçan ABD askeri uçaklarına asimetrik bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

ÇİN İDDİALARI YALANLADI

Washington'daki Çin Büyükelçiliği sözcüsü, “Çin, çatışmanın taraflarından hiçbirine silah sağlamamıştır; söz konusu bilgi doğru değildir” dedi.

Sözcü açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Sorumlu büyük bir ülke olarak Çin, uluslararası yükümlülüklerini sürekli olarak yerine getirmektedir. ABD tarafını, asılsız iddialarda bulunmaktan, kötü niyetli bağlantılar kurmaktan ve sansasyon yaratmaktan kaçınmaya çağırıyoruz; ilgili tarafların gerilimi azaltmaya yardımcı olmak için daha fazlasını yapmasını umuyoruz."

