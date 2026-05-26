CHP'de 1 Haziran bilmecesi! Özgür Özel'den PM hamlesi

CHP’de “mutlak butlan” kararının ardından başlayan krizden sonra gözler 1 Haziran'a çevrildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapması beklenen Parti Meclisi (PM) toplantısına Özgür Özel’e yakın isimlerin de katılabileceği ve toplantıda olağanüstü kurultay talebinin gündeme getirileceği öne sürüldü. Merak edilen bir başka konu ise TBMM'deki grup toplantısında kürsüye kimin çıkacağı oldu: Kılıçdaroğlu mu, yoksa “grup başkanı” sıfatıyla Özgür Özel mi?

"ÖZEL'İN EKİBİ, KILIÇDAROĞLU'NUN TOPLANTISINA KATILACAK"

Tv100 muhabiri Gül Gündüz’ün aktardığı bilgilere göre; Özgür Özel’in ekibinin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da gerçekleştirmesi beklenen Parti Meclisi toplantısına katılabileceği belirtildi.

Toplantıda Özel’in ekibinin olağanüstü kurultay talep etmesi bekleniyor.

ÖZEL DE KATILACAK MI?

Ayrıca PM toplantısına Özgür Özel'in de "grup başkanı" sıfatıyla resmen katılabileceği ifade edildi.

Ancak Özel'in toplantıya bizzat katılıp katılmayacağına ilişkin henüz net kararın verilmediği öğrenildi.

1 HAZİRAN BİLMECESİ: ÖZEL Mİ KILIÇDAROĞLU MU?

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geldikten sonraki ilk işlerinden biri olarak azlettiği 3 CHP avukatından biri olan Çağlar Çağlayan da dikkat çeken açıklamalar yaptı.

1 Haziran'daki TBMM grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun mu yoksa Özel'in mi konuşma gerçekleştireceği merak konusu olurken, Evrensel'de yer alan habere göre, Çağlayan şunları ifade etti:

“Bu durum daha önce yaşanmamıştı. Biraz sürecin içinde göreceğiz ne olacağını. Ama beklenen CHP Grup Başkanı’mız Özgür Bey’in konuşması yönünde. Özgür Bey konuşmak isterse o konuşur."

"MAHKEME KARARINA GÖRE DE GENEL BAŞKAN ÖZGÜR ÖZEL"

Avukat Çağlayan "mutlak butlan" kararının detaylarını hatırlatırken açıklamasına şöyle devam etti:

“Zaten mahkeme kararına göre de Genel Başkan Özgür Özel. Karar ‘Genel Başkan Özgür Özel’in görevden uzaklaştırılmasına’ diyor. Görevden uzaklaştırma genel başkanlığı sona erdiren bir şey değil; Özel yine Genel Başkan. Sadece görevden uzaklaştırma nedeniyle olan bir boşluğa, kendince atama yaptı mahkeme. Yapamaz o ayrı ama… Şimdi o kısmını bir kenara koyarak konuşalım. Haliyle elindeki mazbatası alınmadan, Kemal Bey’e mazbata verilmeden bir genel başkan değişikliği yapılmaz. Ben YSK’nin zaten bir mazbata alma işlemi yapacağını zannetmiyorum. ‘Özgür Özel, Genel Başkan’dır’ diyecek YSK de; ‘Görevden uzaklaştırma konusuna ben karışmam’ diyecektir.”