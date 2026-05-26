SON DAKİKA | Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi! Basın danışmanı duyurdu

Son dakika: Mahkemenin vermiş olduğu 'mutlak butlan' kararıyla yeniden CHP'nin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni bir talimat verdiği öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez yaptığı açıklamada "Partideki işleyişte herhangi bir sıkıntı yok çalışan herkesin maaşlarının ödemesinin talimatı verildi" ifadelerini kullandı.
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili davada mutlak butlan kararı verilmesinin ardından partide peş peşe değişiklikler yaşanmış; harcama yetkisi Kemal Kılıçdaroğlu’na devredilirken, mevcut avukatlar görevden alınmıştı.