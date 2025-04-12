ABD-İran hattında sıcak saatler! Görüşme öncesi rest: ‘Bedeli ağır olur’

İran ile yarın yapılacak doğrudan görüşmelere katılacak olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İran ile uzlaşmaya açık oldukları mesajını verdi.

Umman'da yapılacak doğrudan görüşmelere ABD adına katılan Witkoff, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine son durumu değerlendirdi.

"ABD yönetiminin temel önceliği, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek." diyen Witkoff, bunun kendileri için "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı.

Doğrudan görüşmelerde başlangıç stratejilerini de açıkça ifade eden Witkoff, "Bizim pozisyonumuz, (İran'ın nükleer) programını ortadan kaldırmakla başlıyor. Başlangıç pozisyonumuz bu olacak. Ancak bu durum, iki ülke arasında uzlaşma sağlamak için başka yollar bulamayacağımız anlamına gelmiyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD ‘KIRMIZI ÇİZGİMİZ’ DİYEREK UYARDI

İran'a "Bu noktada kırmızı çizgimiz, nükleer kapasitenizin silah haline getirilmemesi olacaktır." mesajını veren Witkoff, İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmayı reddetmesi halinde konuyu Başkan Trump'a götüreceğini ve Beyaz Saray'ın İran'ın nükleer faaliyetlerinin ne kadarına müsamaha gösterebileceği konusunda zor bir seçimle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

"İRAN HER TÜRLÜ ZORBALIĞI REDDEDER"

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, "Geçmişte olduğu gibi ve angajman politikası doğrultusunda İran, barışçıl nükleer programını görüşmeye hazırdır ve son birkaç aydır Çin, Rusya ve üç Avrupa ülkesiyle bu konuyu görüşmektedir." dedi.

Umman'da bugün yapılacak nükleer görüşmelere ilişkin Revançi, "Amerikan tarafı ilgisiz konuları ve talepleri gündeme getirmez ve tehditlerden vazgeçerse bir anlaşmaya varma olasılığı yüksektir. İran, karşılıklı saygıya dayalı diyalog ve etkileşime inanır ve her türlü zorbalığı reddeder." ifadelerini kullandı.

ABD YİNE TEHDİT ETTİ: BEDELİ AĞIR OLUR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, bugün yapılacak doğrudan görüşmeler öncesinde ABD'nin İran'a yönelik tutumunu değerlendirdi.

Leavitt, bugünkü doğrudan görüşmelerin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Başkan Trump, tüm kamuoyuna, nihai hedefinin İran'ın asla nükleer silah elde etmemesi olduğunu defalarca yineledi. Başkan bu hedefe ulaşmak için diplomasiye, doğrudan görüşmelere, aynı odada doğrudan konuşmaya inanıyor." ifadesini kullandı.

"Diplomasinin işe yaramaması durumunda diğer tüm seçeneklerin masada olacağı" uyarısında bulunan Leavitt, "Başkan ayrıca, İranlılara ve ulusal güvenlik ekibine, tüm seçeneklerin masada olduğunu ve İran'ın bir seçim yapması gerektiğini de çok açık şekilde ifade etti. Ya Başkan Trump'ın taleplerini kabul edersiniz ya da bunun bedeli ağır olur." dedi.

ABD-İRAN NÜKLEER GÖRÜŞMELERİ

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de ülkesini tek taraflı çeken ABD Başkanı Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ali Hamaney'e göndermişti.

Tehditler de içeren mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vererek, tehdit ve baskı altında doğrudan müzakerede bulunmayacaklarını, yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump ise Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından insanlığa karşı işlenen suçlardan hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Nisan'da Beyaz Saray'daki görüşmesinde, cumartesi günü İran ile ABD arasında "doğrudan" görüşme yapılacağını duyurmuştu.

Trump, "İran ile doğrudan görüşeceğiz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." demişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de aynı gün yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da "dolaylı" yapılacağını açıklamıştı. (AA)