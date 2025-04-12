ABD-İran nükleer müzakerelerinin ilk turu sona erdi! İran medyasından "Yapıcı geçti" açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, İran-ABD arasında Umman'ın aracılığında yapılan görüşmelerin ilk turu sona erdi.

"YAPICI BİR ATMOSFER"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlığındaki heyetlerin gerçekleştirdiği dolaylı görüşmeler, "karşılıklı saygıya dayalı yapıcı bir atmosferde" yapıldı.

Taraflar, görüşmelerin gelecek hafta da devam etmesi konusunda anlaştı. İran devlet medyası da ABD ile görüşmeler yapıcı geçtiğini duyurdu. İran ve ABD heyetlerinin birkaç dakika da doğrudan görüştüğü bildirildi. Müzakerelerin haftaya devam etmesi kararlaştırıldı.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Tehditler de içeren mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vererek tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump ise insanlığa karşı işlenen suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Nisan'da Beyaz Saray'daki görüşmesinde, cumartesi günü İran ile ABD arasında "doğrudan" görüşme yapılacağını açıklamıştı.

Trump, "anlaşmaya varılamazsa İran'ın büyük tehlikeye gireceğini" savunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de aynı gün, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da "dolaylı" yapılacağını belirtmişti.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Erakçi başkanlık ederken ABD'yi ise Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır