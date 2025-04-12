HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD-İran nükleer müzakerelerinin ilk turu sona erdi! İran medyasından "Yapıcı geçti" açıklaması

ABD-İran nükleer müzakerelerinin Umman'daki ilk turu sona erdi. İran devlet medyası, görüşmelerin yapıcı geçtiğini duyurdu. Taraflar gelecek hafta yeniden bir araya gelinmesi konusunda mutabakata vardı.

ABD-İran nükleer müzakerelerinin ilk turu sona erdi! İran medyasından "Yapıcı geçti" açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, İran-ABD arasında Umman'ın aracılığında yapılan görüşmelerin ilk turu sona erdi.

"YAPICI BİR ATMOSFER"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un başkanlığındaki heyetlerin gerçekleştirdiği dolaylı görüşmeler, "karşılıklı saygıya dayalı yapıcı bir atmosferde" yapıldı.

Taraflar, görüşmelerin gelecek hafta da devam etmesi konusunda anlaştı. İran devlet medyası da ABD ile görüşmeler yapıcı geçtiğini duyurdu. İran ve ABD heyetlerinin birkaç dakika da doğrudan görüştüğü bildirildi. Müzakerelerin haftaya devam etmesi kararlaştırıldı.

İRAN İLE ABD ARASINDAKİ MÜZAKERE SÜRECİ

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti.

Tehditler de içeren mektuba İran, Umman üzerinden yanıt vererek tehdit ve baskı altında doğrudan müzakere etmeyeceklerini yalnızca dolaylı görüşmelere hazır olduklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Trump ise insanlığa karşı işlenen suçlardan Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Nisan'da Beyaz Saray'daki görüşmesinde, cumartesi günü İran ile ABD arasında "doğrudan" görüşme yapılacağını açıklamıştı.

Trump, "anlaşmaya varılamazsa İran'ın büyük tehlikeye gireceğini" savunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de aynı gün, İran ile ABD arasındaki görüşmelerin 12 Nisan'da Umman'da "dolaylı" yapılacağını belirtmişti.

Müzakerelerde İran heyetine  Dışişleri Bakanı Erakçi başkanlık ederken ABD'yi ise  Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff  temsil ediyor. (AA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya Havalimanı ek binası açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yolcu kapasitesi 82 milyona ulaştı"Antalya Havalimanı ek binası açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yolcu kapasitesi 82 milyona ulaştı"
Tarihimizin en büyük zirai don olayıTarihimizin en büyük zirai don olayı

Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yılmaz Vural'dan Jose Mourinho'ya küfürlü cevap! "Okan Buruk'a yaptığını bana yapsa onu..."

Yılmaz Vural'dan Jose Mourinho'ya küfürlü cevap! "Okan Buruk'a yaptığını bana yapsa onu..."

Kritik görüşme sona erdi! İran'dan ilk açıklama

Kritik görüşme sona erdi! İran'dan ilk açıklama

Mevduat faizi 52 ay sonra enflasyonu geride bıraktı!

Mevduat faizi 52 ay sonra enflasyonu geride bıraktı!

8 yaşındaki İrem'in kahreden ölümü! Diz ağrısıyla başladı: Acılı baba tüm belirtileri saydı

8 yaşındaki İrem'in kahreden ölümü! Diz ağrısıyla başladı: Acılı baba tüm belirtileri saydı

İş yerine girdi, koluna yapıştı, bırakmadı! Veteriner müdahalesiyle ayrıldı

İş yerine girdi, koluna yapıştı, bırakmadı! Veteriner müdahalesiyle ayrıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.