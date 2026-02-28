HABER

ABD, İran ve İsrail savaşı alarma yol açtı! Türkiye'den yeni açıklama: "Sınır kapılarımız açık

ABD ve İsrail'in İran saldırısı sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Diplomatik Kaynaklar, “Bölgemizdeki son gelişmeler kapsamında vatandaşlarımızın güvenliğine yönelik tüm hazırlıklar tamamlanmış olup, süreç yakından takip edilmektedir. Bu aşamada bölgeye giden tüm uçuşlar iptal edilmiştir. İran ile olan üç sınır kapımız ise açık durumdadır” açıklamasında bulundu.

ABD ve İsrail'in İran saldırısı, Tahran'ın da misilleme hamlesi bölgede alarm verilmesine yol açtı. Türkiye'den Orta Doğu uçuşları belli bir süre durdurulurken diplomatik kaynaklardan açıklama geldi.

"SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

Diplomatik Kaynaklar, bölgedeki son gelişmeler kapsamında Türk vatandaşların güvenliğine yönelik tüm hazırlıkların tamamlandığını ve sürecin yakından takip edildiğini açıkladı. Bölgedeki tüm Büyükelçiliklerin ve Başkonsoloslukların tam kadro görev başında olup çalışmalarını kesintisiz sürdürmekte olduğu belirtildi.

"SINIR KAPILARIMIZ AÇIK"

7 gün 24 saat hizmet veren Dışişleri Konsolosluk Çağrı Merkezi (00 90 312 292 29 29), vatandaşlardan gelen başvuruları yanıtlamakta, ihtiyaç duyulan yönlendirmeleri yapmakta ve acil durumlarda hızlı koordinasyon sağlamakta olduğu bildirildi. Bölgeye giden tüm uçuşların iptal edildiğinin duyurulduğu açıklamada, “İran ile olan üç sınır kapımız ise açık durumdadır. Risk değerlendirmeleri belli aralıklarla güncellenmekte ve ilgili kurumlarımız ve yerel makamlarla koordinasyon halinde gerekli tedbirler devreye alınmaktadır. Güncel duruma ilişkin duyurular dış misyonlarımız tarafından düzenli olarak paylaşılmakta olup vatandaşlarımızın bulundukları bölgelerdeki güvenlik koşullarına dair bilgilendirmelerimiz devam edecektir” ifadeleri kullanıldı
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

