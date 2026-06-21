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ABD-İran Zirvesi sürerken Trump'tan Tahran'a zehir zemberek tehdit! 'Anlaşma olmazsa ülkene dönemezsin'

ABD ile İran arasında İsviçre'nin Lucerne kentindeki görüşmeler sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a resmen tehdit geldi. Hürmüz Boğazı'nı ele geçirebileceklerini belirten Trump açıklamasının devamında, "Anlaşma yapmazlarsa, geçiş ücretleri toplayacağız. Onu kapatırsın ve bir ülken kalmaz." dedi.

ABD-İran Zirvesi sürerken Trump'tan Tahran'a zehir zemberek tehdit! 'Anlaşma olmazsa ülkene dönemezsin'
Doğukan Akbayır

Dünya nefesini tutmuş İsviçre'de gerçekleştirilen ABD-İran Zirvesi'nden çıkacak karara odaklanmışken Trump yine şaşırtmadı... Lucerne'deki Zirve'ye gölge düşürecek bir açıklama yapan Trump'a, İran cephesinden gelecek yanıt merak ediliyor. İşte Trump'ın zehir zemberek İran sözleri!

ABD-İran Zirvesi sürerken Trump tan Tahran a zehir zemberek tehdit! Anlaşma olmazsa ülkene dönemezsin 1

'GEREKİRSE HÜRMÜZ'Ü ELE GEÇİREBİLİRİZ'

ABD Başkanı Donald Trump'ın çarpıcı açıklamaları şu şekilde:

"Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı'nın Koruyucu Meleği olabilir ve petrolün %20'sini alabilir.

Gerekirse Boğaz'ı ele geçirebiliriz.

ABD-İran Zirvesi sürerken Trump tan Tahran a zehir zemberek tehdit! Anlaşma olmazsa ülkene dönemezsin 2

"ANLAŞMA OLMAZSA BİR ÜLKEN KALMAZ, GERİ BİLE DÖNEMEZSİNİZ"

Onları darmadağın edeceğim.

Anlaşma yapmazlarsa, geçiş ücretleri toplayacağız. Onu kapatırsın ve bir ülken kalmaz.

Ülkenize geri dönmeyi bile başaramazsınız, lanet olası ülkenize."

ABD-İRAN ZİRVESİ

İsviçre'nin Lucerne kentinde düzenlenen ABD-İran Zirvesi bugün öğlen saatlerinde başladı. Tarafların görüşmeleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
İran abd trump Hürmüz Boğazı
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