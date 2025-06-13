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ABD "İsrail saldırıyı tek başına gerçekleştirdi" demişti! Fordo nükleer tesisine saldırıda gerçek ortaya çıktı

İsrail'in gece saatlerinde İran'a başlatmış olduğu saldırılarda kaos büyüyor. İran'ın başkenti Tahran'a düzenlenen hava saldırıları sonucu 78 kişi hayatını kaybederken 329 kişi ise yaralandı. ABD yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini ifade etmişti. Ancak akşam saatlerinde İsrail'in İran'da Fordo nükleer tesisine saldırısı esnasında ABD teçhizatı kullanıldığı görüldü.

ABD "İsrail saldırıyı tek başına gerçekleştirdi" demişti! Fordo nükleer tesisine saldırıda gerçek ortaya çıktı
Begüm Özkaynak

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İsrail saldırılarının sürdüğü İran’da, Fordo nükleer tesisinin hedef alındığını bildirdi.

Fars Haber Ajansına göre, kısa süre önce Fordo'daki nükleer saha alanından iki patlama sesi duyuldu ve tesisteki iki nokta hedef alındı.

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⁠İSRAİL, İRAN'DA BİRÇOK KENTE SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'da bağlı Natanz bölgesindeki nükleer tesis ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

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FORDO NÜKLEER TESİSİNE SALDIRIDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Saldırıların başladığı sıralarda ABD'nin "İsrail saldırıyı tek başına gerçekleştiriyor" ifadelerinin ardından akşam saatlerinde yaşanan saldırıda ABD teçhizatı kullanıldığı görüldü.

(AA)

13 Haziran 2025
13 Haziran 2025

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd nükleer
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