ABD "İsrail saldırıyı tek başına gerçekleştirdi" demişti! Fordo nükleer tesisine saldırıda gerçek ortaya çıktı

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İsrail saldırılarının sürdüğü İran’da, Fordo nükleer tesisinin hedef alındığını bildirdi.

Fars Haber Ajansına göre, kısa süre önce Fordo'daki nükleer saha alanından iki patlama sesi duyuldu ve tesisteki iki nokta hedef alındı.

⁠İSRAİL, İRAN'DA BİRÇOK KENTE SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'da bağlı Natanz bölgesindeki nükleer tesis ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

FORDO NÜKLEER TESİSİNE SALDIRIDA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Saldırıların başladığı sıralarda ABD'nin "İsrail saldırıyı tek başına gerçekleştiriyor" ifadelerinin ardından akşam saatlerinde yaşanan saldırıda ABD teçhizatı kullanıldığı görüldü.

(AA)