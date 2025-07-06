HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD kabusu yaşıyor: Sel felaketinde ölü sayısı 50'ye yükseldi! 27 çocuk hala kayıp

İçerik devam ediyor

ABD’nin Texas eyaletinde günlerdir etkili olan şiddetli yağışlar, büyük bir sel felaketine yol açtı. Eyalet genelinde birçok bölge sular altında kalırken, ölü sayısının 50’ye yükseldiği bildirildi. Kerr County’de 43, Burnet County’de 3 ve Travis County’de en az 4 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, sel felaketi sırasında kampta bulunan 27 çocuğun kaybolduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıklamıştı. Detaylar haberimizde...

Texas genelinde etkili olan şiddetli yağışlar çok sayıda bölgeyi sular altında bıraktı. Kerr County’de 43, Burnet County’de 3 ve Travis County’de en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenlerin arasında 15 çocuğun bulunduğu belirtildi.

ABD kabusu yaşıyor: Sel felaketinde ölü sayısı 50 ye yükseldi! 27 çocuk hala kayıp 1

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, sel felaketinde kamp alanlarında mahsur kalan yüzlerce kişiyi kurtardıklarını açıkladı. Ancak en az 27 kız çocuğunun hala kayıp olduğu ve umutların azaldığı belirtildi. Arama kurtarma ekiplerinin zorlu koşullar altında çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

ABD kabusu yaşıyor: Sel felaketinde ölü sayısı 50 ye yükseldi! 27 çocuk hala kayıp 2

VALİ ABBOTT’TAN GENİŞLETİLMİŞ AFET BİLDİRGESİ

Texas Valisi Greg Abbott, cumartesi günü Travis County’yi de kapsayan genişletilmiş bir afet bildirgesini imzaladı. Travis County, selin en ağır hissedildiği Kerr County’nin yaklaşık 130 mil kuzeydoğusunda yer alıyor.

ABD kabusu yaşıyor: Sel felaketinde ölü sayısı 50 ye yükseldi! 27 çocuk hala kayıp 3

"SU BASAN YOLLARDAN UZAK DURUN"

Travis County yetkilileri sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, "Unutmayın, dikkatli olun, boğulmayın! Yağmur devam ederken, dışarıda olmanız gerekiyorsa son derece dikkatli olun" ifadelerine yer verdi.

ABD kabusu yaşıyor: Sel felaketinde ölü sayısı 50 ye yükseldi! 27 çocuk hala kayıp 4

Travis County Yargıcı Andy Brown da yaptığı açıklamada, halkı su basan yollardan uzak durmaları konusunda uyararak, "Resmi uyarıları takip edin, yetkililer güvenli olduğunu açıklayana kadar etkilenen bölgelere geri dönmeye çalışmayın" dedi.

ABD kabusu yaşıyor: Sel felaketinde ölü sayısı 50 ye yükseldi! 27 çocuk hala kayıp 5

ARAMA VE KURTARMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Brown, Travis İlçe Acil Durum Yönetim Ofisi’nin sel baskınları sırasında yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Yetkililer, hava koşullarının ilerleyen saatlerde daha da kötüleşebileceğine işaret ederek, bölge halkını dikkatli olmaya çağırdı.

ABD kabusu yaşıyor: Sel felaketinde ölü sayısı 50 ye yükseldi! 27 çocuk hala kayıp 6

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP Grup Başkanvekili Emir sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldıCHP Grup Başkanvekili Emir sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldı
Ormanlar için, camilerde dua edildi...Ormanlar için, camilerde dua edildi...

Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri sel felaketi sel ölü sayısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 TL'lik ev... Bakanlık harekete geçti! Arama yapanların karşısına çıkıyordu

1 TL'lik ev... Bakanlık harekete geçti! Arama yapanların karşısına çıkıyordu

Kritik hafta! PKK'nın silahlarının tamamının imhası için tarih verildi: 'Öcalan' detayı...

Kritik hafta! PKK'nın silahlarının tamamının imhası için tarih verildi: 'Öcalan' detayı...

Takısız, makyajsız, sade... Diva'nın bu hali olay oldu

Takısız, makyajsız, sade... Diva'nın bu hali olay oldu

CHP Grup Başkanvekili Emir sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldı

CHP Grup Başkanvekili Emir sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldı

O ilimizi sel vurdu! Evleri su bastı, mahsur kalanlar kurtarıldı

O ilimizi sel vurdu! Evleri su bastı, mahsur kalanlar kurtarıldı

Kuzey Makedonya'da gündem bekarlık vergisi

Kuzey Makedonya'da gündem bekarlık vergisi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.