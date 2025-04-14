Jeff Bezos'un nişanlısı da yanındaydı! ABD'li şarkıcı Katy Perry uzaya gitti... Dünya'ya döner dönmez ise bu hareketi yaptı

Uzay yolculuğuna bu kez ABD'li şarkıcı Katy Perry çıktı. Ünlü şarkıcı Blue Origin’in ‘New Shepard’ aracıyla uzaya gitti. Perry bu yolculukta yalnız da değildi.

BEZOS’UN NİŞANLISI LAUREN SANCHEZ DE YANINDAYDI

Katy Perry'e uzay yolculuğunda 5 kadın eşlik ederken, mürettebatın tamamı kadınlardan oluştu. Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez de mürettebattaki isimlerden biriydi.

Jeff Bezos ise mürettebatı uzaya gönderen Blue Origin şirketinin sahibi.

TARİHİ UÇUŞTAN BU YANA BİR İLK

Görev, 1963’te Sovyet kozmonot Valentina Tereşkova’nın tarihi uçuşundan bu yana tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay mürettebatı olma özelliği taşıdı.

KARMAN HATTI’NIN ÖTESİNE GEÇTİLER

Yaklaşık 10 dakika süren uçuşta mürettebat, uluslararası alanda uzay sınırı olarak kabul edilen Karman Hattı’nın ötesine geçti. Katy Perry ve Lauren Sanchez gibi isimlerin bulunduğu mürettebat ise kısa bir süreliğine yer çekimsiz ortamda koltuklarından ayrılıp serbestçe hareket etti. Ardından Dünya'ya geri döndüler.

KATY PERRY DÜNYA'YA DÖNER DÖNMEZ YERİ ÖPTÜ

Ünlü şarkıcı Katy Perry, Dünya'ya döner dönmez kapsülün içerisinden çıkarak önce poz verdi ardından da yeri öptü. Kameralar kayıttayken yaşanan bu anlar göreve dair ikonik anlardan biri olarak hafızalara kazındı.