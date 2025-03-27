HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'li Senatör Sanders’tan İsrail’e silah satışına sert tepki: "Bu katliama ortak olmaya son vermeliyiz"

ABD'li Senatör Sanders’tan İsrail’e silah satışına sert tepki: "Bu katliama ortak olmaya son vermeliyiz"

27.03.2025 23:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail için önerdiği 8,8 milyar dolarlık yeni silah satışına sert tepki göstererek, "Bu katliama ortak olmaya son vermeliyiz" dedi.

ABD'li Senatör Sanders’tan İsrail’e silah satışına sert tepki: "Bu katliama ortak olmaya son vermeliyiz"

ABD'nin Vermont eyaleti Senatörü Yahudi kökenli Bernie Sanders, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İsrail için önerdiği 8,8 milyar dolarlık yeni silah satışına sert tepki gösterdi. İsrail’e yönelik silah satışlarının durdurulması için gelecek hafta Senato’da oylama yapılacağını aktaran Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını "yasadışı bir savaş" olarak nitelendirdi.

"ETNİK TEMİZLİK, SAVAŞ SUÇU"

Gazze’de yaşanan yıkıma dikkat çeken Sanders, İsrail’in askeri operasyonlarında bugüne kadar 50 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti. Sanders, "Trump, Gazze'de bir milyarderin oyun alanını inşa etmek için 2 milyon kişiyi zorla göç ettirmek istiyor" ifadelerini kullanarak, Trump’ın Gazze planını "etnik temizlik" ve "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

"NETANYAHU, ABD VE ULUSLARARASI HUKUKU AÇIKÇA İHLAL EDİYOR"

Sanders, gelecek hafta Senato’ya iki ayrı Onaylamama Kararı (Joint Resolutions of Disapproval) sunacağını ve Trump yönetiminin İsrail’e satışını planladığı saldırı amaçlı mühimmatları, bombaları ve diğer silahları kapsayan 8,8 milyar dolarlık paketi durdurmayı amaçladığını aktardı. Sanders, "Netanyahu, ABD ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Bu katliama ortak olmaya son vermeliyiz" ifadelerini kullanarak, silah satışının özellikle Gazze’deki insani krizi daha da derinleştirdiğini söyledi.
Gazze’ye 3,5 haftadan uzun süredir insani yardım girişinin tamamen durduğunu vurgulayan Sanders, İsrailli yetkililerin uyguladığı abluka nedeniyle bölgede yiyecek, su, ilaç ve yakıtın bulunmadığı belirtti. Sanders, bu durumun hem Cenevre Sözleşmesi’ne hem de uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

"ABD, Netanyahu hükümetine sınırsız askeri yardım sağlamaya devam etmemeli"
ABD vergi mükelleflerinin finanse ettiği silahlarla, İsrail’in sivil alanlara 2 bin poundluk bombalar yağdırdığına dikkat çeken Sanders, bu saldırıların ahlaki ve yasal zeminden tamamen uzak olduğunu belirtti. "ABD, Netanyahu hükümetine sınırsız askeri yardım sağlamaya devam etmemeli" ifadelerini kullanan Sanders, Trump’ın Gazze’de bir "Riviera" oluşturma planını hatırlatarak, bunun doğrudan zorla yerinden etme politikasının bir parçası olduğunu söyledi.

Sanders, "Bu savaşta 50 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 112 binden fazlası yaralandı. Yaralıların yüzde 60’ı kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor" ifadelerini kullanarak, Gazze’de 8 yardım görevlisinin bu hafta içinde hayatını kaybettiğini ve toplamda 399 yardım çalışanının öldürüldüğünü hatırlattı. Sanders, İsrail’in saldırılarında Gazze’deki sivil altyapının, sağlık sisteminin ve tüm üniversitelerin hedef alındığını açıkladı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandıOtomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
Motosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralıMotosiklet park halindeki kamyonete çarptı: 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
abd trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mourinho'nun planları altüst oldu! Yıldız isme hiç beklenmedik talip

Mourinho'nun planları altüst oldu! Yıldız isme hiç beklenmedik talip

Bir ilde iftar tartışması! Ezan 20 dakika geç okundu: İl müftülüğünden açıklama

Bir ilde iftar tartışması! Ezan 20 dakika geç okundu: İl müftülüğünden açıklama

GKRY'den Türkiye açıklaması! "Diyalog kademeli olarak başlamalı"

GKRY'den Türkiye açıklaması! "Diyalog kademeli olarak başlamalı"

Uludağ'daki otelde yangının çıkış nedeni belli oldu! İşte o görüntüler...

Uludağ'daki otelde yangının çıkış nedeni belli oldu! İşte o görüntüler...

Arka Sokaklar’da flaş ayrılık! Efsane isim veda ediyor...

Arka Sokaklar’da flaş ayrılık! Efsane isim veda ediyor...

Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüler

Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı! Yere yatırdıkları kişiyi sopayla dövdüler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.