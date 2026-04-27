HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'li televizyoncunun Melania Trump yorumu Trump'ı çıldırttı: "Derhal kovulmalı"

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump hakkında "uygunsuz" yorum yaptığı gerekçesiyle Amerikalı televizyoncu Jimmy Kimmel'ın kovulması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABC kanalında yaptığı programlarla tanınan ünlü televizyoncu Kimmel'ı hedef aldı.

Trump, paylaştığı montaj videoda, Melania Trump için "dul kalmayı bekleyen biri" ifadesini kullanan Kimmel'ın çalıştığı kanaldan derhal kovulması gerektiğini ifade etti.

"DERHAL KOVULMALI"

ABD Başkanı, paylaşımında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Vay canına, berbat televizyon reytinglerinin de kanıtladığı gibi hiç de komik olmayan Jimmy Kimmel, programında gerçekten şok edici bir açıklama yaptı. Kendisi, hazırladığı sahte videoda, 'First Lady'miz Melania burada. Melania'ya bakın, ne kadar güzel. Bayan Trump, dul kalmayı bekleyen biri gibi parlıyorsunuz.' ifadesini kullandı."

Trump, Kimmel'ın programında söylediği sözleri, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde meydana gelen silahlı saldırı olayına bağladı ve bunun siyasi şiddete zemin hazırladığını savundu.

Pek çok kişinin, Kimmel'a tepki gösterdiğini ve bu sözlerin kabul edilemez olduğunu belirten Trump, "Jimmy Kimmel, Disney ve ABC tarafından derhal kovulmalıdır." açıklamasını yaptı.

MELANIA TRUMP'TAN DA SERT TEPKİ GELDİ

Melania Trump da yazılı açıklama yaparak, Kimmel'ın programında kendisi için "dul kalmayı bekleyen kişi" ifadesini kullanmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı ve Amerikalı yapımcının görevine son verilmesi gerektiğini ima etti.

Melania Trump, "Onun ailemle ilgili monologları komedi değil, kendisinin sözleri Amerika'daki siyasi hastalığı daha da derinleştiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de düzenlediği basın brifinginde, Kimmel'a tepki göstererek, bu tür yayınların siyasi şiddet çağrışımları nedeniyle kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kimmel, geçen perşembe günü ABC kanalında yayımlanan "Jimmy Kimmel Live" programında, Melania Trump ile ilgili bazı "mizahi" yorumlar yapmış, cumartesi günü Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı girişiminin ardından Kimmel'ın sözleri dikkati çekmiş ve tepki toplamıştı.
Kaynak: AA

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.