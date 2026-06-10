Tanju Özcan'a 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan soruşturma! 2 kişi itirafçı oldu

TGRT Haber'de yer alan bilgilere göre, Tanju Özcan hakkında nitelikçi cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatıldı.
Soruşturmada adı geçen eski bir belediye personeli ile Tanju Özcan'ın şoförünün 9 Haziran 2026 tarihinde yeni ifadeler verdikleri ortaya çıktı.
Tutuklu Tanju Özcan’ın şantaj dosyasında adı geçen eski belediye personeli ile Özcan’ın şoförünün itirafçı olduğu öğrenildi. Yeni ifadeler sonrası Özcan hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatıldı.
Müştekinin yeni ifadesi sonrası tutuklu CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında TCK 102/2-102/3-b kapsamında kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatıldı.
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