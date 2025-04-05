HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

ABD'li yargıç, Louisiana'da gözaltında olan Rümeysa Öztürk'ün Vermont'ta yargılanmasına karar verdi

ABD'de, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün, Vermont eyaletinde yargılanmasına karar verildi.

ABD'li yargıç, Louisiana'da gözaltında olan Rümeysa Öztürk'ün Vermont'ta yargılanmasına karar verdi

Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, avukatların dilekçelerini incelemesinin ardından hazırladığı raporunda, Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu belirtti.

Öztürk'ün mahkemesi için seçenekler arasındaki en uygun yerin Vermont olduğunu ifade eden Casper raporunda, Türk öğrencinin gözaltına alındığı ve avukatlarının vakit kaybetmeden mahkemeye başvurduğu 25 Mart gecesi boyunca Vermont'ta tutulmasını gerekçe gösterdi.

Casper ayrıca raporunda, Öztürk'ün avukatlarının, müvekkillerinin nerede olduğunu öğrenemedikleri için dilekçelerini Massachusetts mahkemesine sunmaları nedeniyle suçlanamayacakları görüşüne yer verdi.

Yargıç Denise Casper, 25 Mart gecesi dilekçenin kendisine ulaşmasının ardından, Öztürk'ün Massachusetts dışına haber verilmeden taşınmasını engelleyen bir emir yayınlamış, birkaç gün sonra ise hükümetin yargı yetkisi sorunlarını değerlendirirken, Öztürk'ün sınır dışı edilmesini yasaklayan ikinci bir emir açıklamıştı.

ÖZTÜRK'ÜN GÖZALTINA ALINMASI!

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarıyla iftar yapmaya giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlisi tarafından gözaltına alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve kendisinin sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Rubio, "Hamas destekçisi" ve (İsrail karşıtı) "deliler" olarak tanımladığı 300'den fazla yabancı öğrencinin vizesinin iptal edildiğini belirtmişti.

ABD'li federal yargıç Denise Casper, ICE görevlilerince gözaltına alınan Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine karşı durdurma kararı vermişti.

Rümeysa Öztürk'ün doktora eğitimi aldığı Tufts Üniversitesi de öğrencilerinin serbest bırakılmasını talep ederken, Rektör Sunil Kumar mahkemeye yaptığı açıklamada, Öztürk'ün tutuklanmasının "okulun uluslararası topluluğunu felç ettiğini" ve artık okulun güvenliği konusunda endişe duyduklarını belirtmişti.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marketteki yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi hastaneye kaldırıldıMarketteki yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Ormanda yorgun halde bulunan yavru boz ayı tedaviye alındı; 'Bulut' ismi verildiOrmanda yorgun halde bulunan yavru boz ayı tedaviye alındı; 'Bulut' ismi verildi

Anahtar Kelimeler:
abd karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adaylık sahnesinde bir isim daha: Özel'e ilk rakip çıktı

Adaylık sahnesinde bir isim daha: Özel'e ilk rakip çıktı

"250 senelik periyot bugün için dolmuştur" diyerek uyardı: "Eli kulağında"

"250 senelik periyot bugün için dolmuştur" diyerek uyardı: "Eli kulağında"

1 Milyon liranın kazancı ne kadar oldu?

1 Milyon liranın kazancı ne kadar oldu?

Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam!

Elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam!

Vahşice katledilmişti! Narin Güran'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Vahşice katledilmişti! Narin Güran'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.