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  4. ABD Nicolas Maduro'nun uçağına el koydu: Dikkat çeken Türkiye detayı!

ABD Nicolas Maduro'nun uçağına el koydu: Dikkat çeken Türkiye detayı!

07.02.2025 10:49
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ABD bir süredir sorunlu ilişkiler sürdürdüğü Venezuela'yı kıstırmaya devam ediyor. Son olarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kullandığı uçağa, "yaptırımların ihlal edildiği" gerekçesiyle Dominik Cumhuriyeti'nde el kondu. Maduro'nun uçağının Türkiye'ye ziyarete geldiği uçakla aynı olması dikkat çekti.

ABD Nicolas Maduro'nun uçağına el koydu: Dikkat çeken Türkiye detayı!

ABD hükümeti, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Dominik Cumhuriyeti ziyareti sırasında ülkedeki Venezuela hükümetine ait bir uçağa el koydu. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kullandığı uçağa yaptırımların ihlal edildiği gerekçesiyle el koyulduğu belirtildi. ABD yaptırımlarının ve ihracat kontrollerinin ihlal edilmesi ile kara para aklama nedeniyle hukuki müsadere davası açmak için bir temel olduğuna karar verildiği ifade edildi. Venezuela'ya ait Dassault Falcon 200 uçağının Maduro hükümetindeki üst düzey yetkililer tarafından Yunanistan, Türkiye, Rusya, Nikaragua ve Küba seyahatlerinde kullanıldığı aktarıldı.

"KARŞI KOYMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Resmi ziyaret çerçevesinde Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisinin uçağa resmen el koyulmasına ilişkin belgelerin imzalandığı sırada başkent Santo Domingo'daki La Isabela Uluslararası Havaalanı'ndaydı. Bakan Rubio sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD yaptırımlarından ve kara para aklamadan kaçınmak için kullanılan bu Venezuela uçağına el koyulması, gayri meşru Maduro rejimini yasa dışı eylemlerinden sorumlu tutma kararlılığımızın güçlü bir örneğidir. Dominik Cumhuriyeti ve bölgesel ortaklarımızla birlikte ABD yaptırımlarından kaçınılmasına yönelik her türlü plana karşı koymaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD geçtiğimiz Eylül ayında yine Dominik Cumhuriyeti'nde Venezuela hükümetine ait bir uçağa el koymuştu.

DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI

Uçak Santo Domingo Havaalanı'nda bakımdan geçerken el konulurken Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetinin üst düzey üyelerinin bu uçak ile Yunanistan, Türkiye, Rusya, Nikaragua ve Küba'ya seyahat için kullandığını söyledi.

VENEZUELA-ABD GERİLİMİ

Maduro'nun Temmuz 2024 seçimlerindeki zaferi, muhalefet, uluslararası gözlemciler ve ABD de dahil olmak üzere çok sayıda ülke tarafından reddediliyor. Maduro hükümeti, ABD ve diğer ülkelerin yaptırımlarına tepki gösterirken, bunların Venezuela'yı çökertmek için tasarlanmış "ekonomik savaş" anlamına gelen gayrimeşru önlemler olduğunu belirtiyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Venezuela uçak Nicolas Maduro abd
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