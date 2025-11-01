HABER

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: "Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkes sağlanamazdı"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkesin sağlanamayacağını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 4 kez teşekkür ettiğini söyledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü forumunda yaptığı konuşmada, Gazze ve Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze konusunda varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin Barrack, "Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkes olmazdı. Başkan Trump, Sayın Erdoğan'a 4 kez teşekkür etti." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Katar'ın "müthiş bir iş" çıkardığını belirten Barrack, "Özellikle Türkiye'nin Hamas ile ilişkileri, onları terör örgütü olarak nitelememesi, ateşkes için sonuna kadar gelmelerini sağladı." diye konuştu.

ABD nin Ankara Büyükelçisi Barrack: "Türkiye olmasaydı Gazze de ateşkes sağlanamazdı" 1

"TÜRKİYE VE İSRAİL SAVAŞMAYACAK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın barışa yönelik çabalarını öven Barrack, "Başkan (Trump) her yerde satranç tahtasını tamamen değiştirdi. Türkiye ve İsrail savaşmayacak. Bence bu olmayacak ve Hazar Denizi'nden Akdeniz'e kadar bir işbirliği göreceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

"OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN YIKILMASINDAN BU YANA BATI'NIN YAPTIĞI HER ŞEY BİR HATAYDI"

Barrack, ayrıca "Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana Batı'nın yaptığı her şey bir hataydı. Topluluklara, bayraklara, dinlere yönelik sömürgeci tutum hiçbir zaman işe yaramadı. Tüm bu modeller çöktü." dedi.

Şam yönetimi ile Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG güçleri arasında yürütülen müzakerelere ilişkin de Barrack, "(SDG ile) Bir ortak nokta bulmaya çok yakınız." ifadesini kullandı.

(AA)

Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Gazze ateşkes abd
