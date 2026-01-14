HABER

ABD’nin ardından İngiltere’nin de Katar’daki askerlerini geri çekme kararı aldığı iddiası

İngiliz basını, ABD’nin ardından İngiltere’nin de Katar’daki askerlerini geri çekme kararı aldığını iddia ederken, adı açıklanmayan Avrupalı yetkililer, ABD'nin İran’a askeri müdahalesinin 24 saat içinde gerçekleşebileceğini öne sürdü.

ABD’nin Katar’daki bazı askeri personelini geri çekme kararının ardından İngiltere’nin de benzer bir karar aldığı iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, İngiltere’nin Katar’daki El Udeid Hava Üssü'ndeki bazı askeri personelini ABD gibi geri çektiği iddia edildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı Sözcüsü, operasyonel güvenlik gerekçesiyle kararı doğrulamazken, "İngiltere, personelimizin güvenliğini ve emniyetini sağlamak için her zaman önlemler alır, gerektiğinde personeli geri çekmek de dahil" dedi.

"TÜM İŞARETLER ABD'NİN SALDIRISININ YAKIN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Adı açıklanmayan Batılı bir askeri yetkili, "Tüm işaretler ABD'nin saldırısının yakın olduğunu gösteriyor, ancak bu yönetim herkesi tetikte tutmak için böyle davranıyor. Öngörülemezlik stratejinin bir parçası" dedi.

Adı açıklanmayan iki Avrupalı yetkili, ABD'nin İran’a yönelik askeri müdahalesinin önümüzdeki 24 saat içinde gerçekleşebileceğini öne sürdü.

Adı açıklanmayan İsrailli yetkili ise kapsamı ve zamanlaması belirsiz olsa da ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahale etmeye karar verdiğinin anlaşıldığını söyledi.

14 Ocak 2026
14 Ocak 2026

Kaynak: İHA
