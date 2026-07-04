HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı New York'ta hava ve deniz törenleriyle kutlandı

ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında New York'ta düzenlenen "Parade of Sail" (Yelken Geçidi) etkinliğinde yaklaşık 80 gemi Özgürlük Heykeli'ni selamlarken, kutlamalara hava gösterileri de eşlik etti. Müttefik ülkelerin de katıldığı kutlamalar kapsamında TCG Oruçreis fırkateyni, New York Limanı’na demir attı.

ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı New York'ta hava ve deniz törenleriyle kutlandı

ABD’nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü kutlamalarının en dikkat çekici etkinliklerinden biri olan "Parade of Sail" (Yelken Geçidi) etkinliği, New York'ta binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Hudson Nehri üzerinde düzenlenen deniz geçidinde ABD Donanması'nın savaş gemileri, Sahil Güvenlik unsurları ve farklı ülkelerden gelen tarihi yelkenliler ve savaş gemileri, New York siluetinin önünde geçiş yaptı. Etkinlik, geniş kapsamlı hava gösterileriyle devam etti.

ABD genelinde günlerdir süren 250. yıl kutlamalarının zirve noktalarından biri olarak gösterilen organizasyon, sabahın erken saatlerinden itibaren Hudson Nehri kıyılarında yoğun kalabalıkları bir araya getirdi. New York Limanı çevresinde toplanan binlerce kişi, tarihi geçişi izlemek için nehir boyunca oluşturulan seyir alanlarını doldurdu.

ABD nin bağımsızlığının 250. yılı New York ta hava ve deniz törenleriyle kutlandı 1

HUDSON NEHRİ'NDE TARİHİ DENİZ GEÇİDİ

Yerel saatle 09.30'da başlayan geçit töreninde yaklaşık 80 gemi Hudson Nehri boyunca ilerledi. ABD Donanması'nın savaş gemileri, ABD Sahil Güvenlik unsurları ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen tarihi yelkenliler, New York Limanı girişindeki Özgürlük Heykeli önünden geçti. Gemilerin kornaları eşliğinde gerçekleştirilen geçiş sırasında izleyiciler, ABD'nin bağımsızlık ve denizcilik tarihini simgeleyen görüntülere tanıklık etti. Güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı etkinlik boyunca nehir trafiği kontrollü şekilde yönetildi.

ABD nin bağımsızlığının 250. yılı New York ta hava ve deniz törenleriyle kutlandı 2

KAPSAMLI HAVA GÖSTERİLERİ DE DÜZENLENDİ

Deniz geçidinin ardından kutlamalar gökyüzüne taşındı. Yerel saatle 10.15 sıralarında başlayan hava gösterilerinin en dikkat çekici bölümünü ABD Donanması'nın ünlü akrobasi ekibi "Blue Angels" oluşturdu. Hudson Nehri ve New York Limanı üzerinde gerçekleştirilen gösterilerde savaş uçakları alçak irtifa geçişleri yaparken, tarihi askeri hava araçları ve çeşitli gösteri ekipleri de kutlamalara katıldı. Gökyüzünde peş peşe gerçekleştirilen manevralar, nehir kıyısındaki izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı. Yetkililer, gösterilere ABD ve müttefik ülkelere ait 100'den fazla hava aracının iştirak ettiğini açıkladı.

ABD nin bağımsızlığının 250. yılı New York ta hava ve deniz törenleriyle kutlandı 3

Hudson Nehri üzerindeki dev deniz geçidi ve ardından gerçekleştirilen hava gösterileri, ülke genelindeki 250. yıl kutlamalarının en görkemli organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti. Milyonlarca kişinin takip ettiği etkinliklerle birlikte New York, ABD'nin iki buçuk asırlık tarihinin kutlandığı törenlerin merkezi haline geldi.

ABD nin bağımsızlığının 250. yılı New York ta hava ve deniz törenleriyle kutlandı 4

TÜRK BAYRAĞI HUDSON NEHRİ'NDE DALGALANDI

Kutlamalara ABD'nin müttefik ülkelerinden gelen gemiler de katıldı. Bu kapsamda Türkiye'ye ait TCG Oruçreis fırkateyni de New York'ta bulunan gemiler arasında yer aldı. Etkinlik süresince bölgede bulunan Oruçreis fırkateyni, Hudson Nehri kıyılarında Türk bayrağının dalgalanmasına vesile oldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Define faciasında AFAD'ın zorlu operasyonu kameradaDefine faciasında AFAD'ın zorlu operasyonu kamerada
Trump: "Netanyahu patronun kim olduğunu biliyor"Trump: "Netanyahu patronun kim olduğunu biliyor"

Anahtar Kelimeler:
abd kutlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdal Beşikçioğlu tarafını seçti iddiası: Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi?

Erdal Beşikçioğlu tarafını seçti iddiası: Kılıçdaroğlu mu, Özgür Özel mi?

Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Çarpıcı iddia: "İYİ Partili Gürban AK Parti'ye geçecek"

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Dünya Kupası'nda Mısır Avustralya'yı eledi! Tarih yazdı

Halef'i bıraktı kararını verdi! Yeni partneri bakın kim oldu

Halef'i bıraktı kararını verdi! Yeni partneri bakın kim oldu

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Bakan Şimşek imzaladı: 6 ay geçerli olacak

Herkes onu konuşuyor! Pilotun maaşını gören şoke oldu

Herkes onu konuşuyor! Pilotun maaşını gören şoke oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.