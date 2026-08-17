Türkiye'de tek! Belediye Başkanı Çoruhlu: "Sarık işimi yapmama engel değil"

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde belediye başkanlığı koltuğunda dikkati çeken bir isim oturuyor. Yeniden Refah Partili Mehmet Murat Çoruhlu, sarığı, cübbesi ve sakalıyla ilçede görev yapan belediye başkanı olarak farklı bir görüntü ortaya koyuyor.

AK PARTİ ADAYINI 50 OY FARKLA GEÇTİ

2024 yerel seçimlerinde 3 bin 857 oy alan Çoruhlu, yüzde 44.96’lık oy oranıyla seçimi kazandı. AK Parti’nin adayı Ümit Bodur ise 3 bin 807 oyda kaldı. Böylece Çoruhlu, AK Parti adayını yalnızca 50 oy farkla geride bırakarak Karapürçek Belediye Başkanı oldu.

"SARIK İŞİMİ YAPMAMA ENGEL DEĞİL"

Nefes’e konuşan Çoruhlu, dış görünüşünün belediye başkanlığı görevini yürütmesine engel olmadığını söyledi.

"MERAK EDENLER ZİYARETE GELİYOR"

Sarığı nedeniyle kendisini merak eden vatandaşların belediyeye geldiğini anlatan Çoruhlu, ziyaretçileri makamında ağırladığını belirterek, “Merak edip ziyaret edenlerden takdir ve dua alıyorum. Çay içip sohbet ederek uğurluyoruz” dedi.

Belediyeyi 35 milyon liralık yıllık bütçeyle devraldıklarını söyleyen Çoruhlu, 2027 yılında yıllık bütçeyi 400 milyon liraya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

MÜTEAHHİTLİKTEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Çoruhlu, 2004’ten itibaren müteahhitlik, fındık tüccarlığı ve kerestecilik alanlarında ticari faaliyetlerde bulundu. 2024’te YRP’den aday olarak Karapürçek Belediye Başkanlığı görevini üstlendi