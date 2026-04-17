ABD’nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Kataib Hizbullah lideri el-Hamidavi Kerbela’da görüntülendi

ABD’nin yakalanması için başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Irak'ta faaliyet gösteren İran bağlantılı Kataib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) Genel Sekreteri Ahmet el-Hamidavi, Irak’ın güneyindeki Kerbela kentinde düzenlenen "Zafer Yürüyüşü"nde ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

ABD’nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Kataib Hizbullah lideri el-Hamidavi Kerbela’da görüntülendi

Irak'ta faaliyet gösteren İran bağlantılı Kataib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) Genel Sekreteri Ahmet el-Hamidavi, ABD’nin hakkında ödül açıklamasından günler sonra ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde düzenlenen bir etkinlikte ilk kez açık şekilde görüntülendi. 55 yaşındaki el-Hamidavi, Irak’ın güneyindeki Kerbela’da çeşitli silahlı grupların düzenlediği "Zafer Yürüyüşü" etkinliği sırasında onlarca destekçisiyle birlikte görüntülendi.

ABD’nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Kataib Hizbullah lideri el-Hamidavi Kerbela’da görüntülendi 1

ABD BAŞINA ON MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYMUŞTU

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile yakın ilişkisi olduğu iddia edilen el-Hamidavi’nin, paylaşılan görüntülerde yüzünde maske bulunduğu görüldü. El-Hamidavi’nin, söz konusu yürüyüşte destekçileriyle birlikte görüntülenmesi, hakkında ödül açıklanmasının ardından ilk kamuoyu görüntüsü olarak kayda geçti.

ABD’nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Kataib Hizbullah lideri el-Hamidavi Kerbela’da görüntülendi 2

KERBALA'DA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı "Adalet Ödülleri Programı" kapsamında el-Hamidavi’nin yakalanmasına yönelik bilgi sağlayan kişilere 10 milyon dolara kadar ödül verileceği duyurulmuştu.

17 Nisan 2026
17 Nisan 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Irak abd kerbela
