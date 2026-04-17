ABD’nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Kataib Hizbullah lideri el-Hamidavi Kerbela’da görüntülendi

Irak'ta faaliyet gösteren İran bağlantılı Kataib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) Genel Sekreteri Ahmet el-Hamidavi, ABD’nin hakkında ödül açıklamasından günler sonra ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde düzenlenen bir etkinlikte ilk kez açık şekilde görüntülendi. 55 yaşındaki el-Hamidavi, Irak’ın güneyindeki Kerbela’da çeşitli silahlı grupların düzenlediği "Zafer Yürüyüşü" etkinliği sırasında onlarca destekçisiyle birlikte görüntülendi.

ABD BAŞINA ON MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYMUŞTU

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile yakın ilişkisi olduğu iddia edilen el-Hamidavi’nin, paylaşılan görüntülerde yüzünde maske bulunduğu görüldü. El-Hamidavi’nin, söz konusu yürüyüşte destekçileriyle birlikte görüntülenmesi, hakkında ödül açıklanmasının ardından ilk kamuoyu görüntüsü olarak kayda geçti.

KERBALA'DA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı "Adalet Ödülleri Programı" kapsamında el-Hamidavi’nin yakalanmasına yönelik bilgi sağlayan kişilere 10 milyon dolara kadar ödül verileceği duyurulmuştu.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır