ABD'nin başkenti Washington'da 'acil' durum ilan edildi: "Mecbur kalınmadıkça dışarı çıkmayın"

ABD'nin doğu yakasını hafta sonu etkisi altına alması beklenen kar fırtınası sebebiyle başkent Washington'da "acil durum" ilan edildi. ABD medyasında yer alan hava tahminlerine göre fırtınanın getirdiği kar ve buzun, hafta sonu boyunca doğuya doğru ilerleyerek Texas'tan New England'a kadar yaklaşık 3 bin kilometre boyunca etkili olması bekleniyor.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, yazılı bir açıklama yaparak yaklaşan kar fırtınası dolayısıyla "acil durum" ilan ettiklerini duyurdu.

WASHİNGTON'DA 'ACİL' DURUM İLAN EDİLDİ

Bowser, cumartesi günü başlaması beklenen kar fırtınası için gerekli tedbirleri aldıklarını kaydederek, vatandaşlara araçlarını acil durum rotalarında bırakmamaları ve mecbur kalmadıkça kapalı alanlardan çıkmamaları çağrısında bulundu.

ABD NÜFUSUNUN YARISINDAN ÇOĞU ŞİDDETLİ KIŞ FIRTINASIYLA KARŞI KARŞIYA

ABD nüfusunun üçte ikisi, şiddetli bir kış fırtınası ve aşırı soğukla karşı karşıya kalırken, bu hafta sonu kar fırtınasının ülkenin doğu yakasını etkisi altına alması bekleniyor.

3 BİN KİLOMETRE BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

ABD medyasında yer alan hava tahminlerine göre fırtınanın getirdiği kar ve buzun, hafta sonu boyunca doğuya doğru ilerleyerek Texas'tan New England'a kadar yaklaşık 3 bin kilometre boyunca etkili olması bekleniyor.

23 Ocak 2026
23 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Washington Fırtına abd
