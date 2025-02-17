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ABD'nin başkentindeki uçak kazasından sonra yüzlerce havacılık çalışanı işten çıkarıldı

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
17.02.2025 19:33
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29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait uçakla "Black Hawk" tipi askeri helikopterin çarpışmasının ardından yüzlerce havacılık çalışanı işten çıkarıldı.

ABD'nin başkentindeki uçak kazasından sonra yüzlerce havacılık çalışanı işten çıkarıldı

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında yolcu uçağıyla askeri helikopterin havada çarpıştığı kazanın ardından yüzlerce havacılık çalışanının işten çıkarılmaya başlandığı bildirildi. Profesyonel Havacılık Güvenlik Uzmanları (PASS) Sendikası Başkanı David Spero, yaptığı yazılı açıklamada, Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) deneme süresindeki çalışanlara 14 Şubat'tan itibaren işten çıkarıldıklarına dair e-postalar gönderdiği bilgisini paylaştı.

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"Yönetimin FAA deneme çalışanlarını işten çıkarma kararından dolayı endişeliyiz ve hayal kırıklığına uğradık." ifadesini kullanan Spero, hafta sonu daha fazla kişiye işten çıkarıldığına dair bildirim gitmiş olabileceğini belirtti.
Spero, "yüzlerce çalışana" gönderilen işten çıkarma bildirimlerinde "performans veya davranışla ilgili herhangi bir sebep gösterilmediğini", FAA yöneticisinden gelen söz konusu e-postalar için kurumsal adres yerine kişisel bir Microsoft adresinin tercih edildiğini vurguladı. İşinden edilen çalışanların arasında birçok "asker ve gazinin de" bulunduğuna değinen Spero, "ABD'liler adına çalışmayı seçen, adanmış kamu görevlilerini bir kenara atmak utanç verici." ifadesini kullandı.

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ABD hükümetine bağlı kurumdaki işten çıkarmaların, Washington yakınlarında yaklaşık 3 hafta önce meydana gelen uçak kazasının ardından yapılması dikkati çekti.
Başkan Donald Trump, kazanın ardından yaptığı basın açıklamasında FAA kurumunu, bünyesinde çalıştırdığı çalışan profiline yönelik eleştiriler getirmiş, "O mevkilerde parlak insanların olması lazım." ifadesine yer vermişti.

NE OLMUŞTU?

ABD Federal Havacılık İdaresi, yazılı açıklamayla 29 Ocak'ta Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines'a ait uçakla "Black Hawk" tipi askeri helikopterin çarpıştığını duyurmuştu. Başkent Washington yakınlarındaki havalimanı civarında meydana gelen kazada 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri'ne düşmüş, yetkililer kazada kurtulan olmadığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası abd
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