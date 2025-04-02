ABD'nin 'Diego Garcia' hamlesi İran'ı alarma geçirdi! "Önleyici saldırı" için onay bekleniyor...

İngiltere hakimiyetindeki, askeri personel ve ordu yüklenicileri dışında kimsenin yaşamadığı Diego Garcia Adası, Yemen'e yaklaşık 3 bin 700, İran'a ise 5 bin 200 km. mesafede bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki nükleer tesislere yönelik olası bir saldırı girişimi için ABD, adaya ağır bombardıman uçakları konuşlandırdı. Bu durum İran'ı adeta alarma geçirdi.

ONAY BEKLENİYOR

Hürriyet'te yer alan habere göre, İran medyası, devlet yetkililerine dayandırdığı haberinde, ABD’nin Chagos Adaları’nda yer alan Diego Garcia Hava Üssü'ne ağır bombardıman uçakları naklettiğini duyurdu. Uçakların uydu görüntüleriyle tespit edildiği kaydeden İranlı askeri yetkililer harekete geçmek için 'onay' beklediklerini belirtti.

İsmi açıklanmayan kaynaklar, ülkelerine yönelik olası bir ABD saldırısını önlemek amacıyla hava üssüne önleyici bir saldırı gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.

İRAN'DAN ÖNLEYİCİ BİR SALDIRI DÜZENLENEBİLİR

Güvenlik yetkilileri, İran basınına “Trump’ı uzak tutmak için önleyici bir saldırı planlamaları” yönünde talimat aldıklarını açıklarken, uzmanlar İran'ın uzun menzilli Hürremşehr füzesi ve Şahed-136B kamikaze insansız hava aracının, ülkenin güneyinden yaklaşık 2 bin 400 mil uzaklıktaki Chagos Adaları'na ulaşabileceğini vurguladı.

İRAN, ABD'NİN NÜKLEER TESİSLERE SALDIRACAĞINA EMİN

Devlet haber ajansı IRNA’nın yayınladığı uydu görüntülerinde, nükleer bombardıman kapasitesi bulunan B-2’lerin Diego Garcia'da bekletildiği görüldü. IRNA, B-2'lerin, ABD'nin ülkenin nükleer tesislerine saldırı planladığının kanıtı olduğunu bildirdi.