ABD'nin İran'la ilgili 2 planı! Amaç sadece Hürmüz'ü açmak değil

Dünyayı endişelendiren savaşta 24. gün yaşanıyor. ABD'nin İran'la ilgili 2 planı ortaya çıktı. Stratejileri İsrail'le paylaşıldı. ABD'nin planının uygulanması savaşı daha da uzatacak. Birinci amaç Hürmüz Boğazı'nı açmakken diğer plan ise İran'ın küresel enerji fiyatları üzerindeki etkinliğini ortadan kaldırmak.

ABD'nin İran'la ilgili 2 planı! Amaç sadece Hürmüz'ü açmak değil
Ufuk Dağ

İsrail basını, ABD'nin Tel Aviv yönetimine, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dair saldırı planları kapsamında, savaşın beklenenden daha uzun süreceği yönünde bir mesaj ilettiğini ileri sürdü.

ABD nin İran la ilgili 2 planı! Amaç sadece Hürmüz ü açmak değil 1

SALDIRI HAFTALARCA SÜREBİLİR

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD'nin değerlendirmesine göre Hürmüz Boğazı'nın açılması için yürütülen saldırıların haftalarca süreceğini kaydetti.

"İRAN'IN ETKİSİNİ ORTADAN KALDIRMAK"

ABD'nin İsrail'e bu saldırı planları nedeniyle savaşın beklenenden uzun süreceği mesajını ilettiği öne sürülen haberde, Washington yönetiminin planının, sadece boğazı açmak değil, İran'ın küresel enerji fiyatları üzerindeki etkinliğini ortadan kaldırmak olduğuna işaret edildi.

ABD nin İran la ilgili 2 planı! Amaç sadece Hürmüz ü açmak değil 2

"HAFTALARCA SÜREBİLİR"

Haberde, ABD'li yetkililerin "Zaman alsa da stratejik bir değişiklik istiyoruz." dediği aktarıldı.

İsrail'in ABD'nin bazı planlarından haberdar olduğu ve bazı faaliyetlerine aktif olarak katıldığı kaydedilen haberde ABD'nin saldırı planlarına göre hareket etmesi durumunda tahminlerin aksine savaşın haftalar boyunca sürebileceği iddia edildi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran İsrail abd Hürmüz Boğazı
