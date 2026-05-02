ABD'nin kararıyla ilgili NATO'dan açıklama

NATO Sözcüsü Allison Hart, ABD'nin Almanya'da konuşlu yaklaşık 5 bin askerini geri çekme kararının ayrıntılarını anlamak için ABD ile birlikte çalıştıklarını bildirdi.

NATO Sözcüsü Allison Hart, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetiminin aldığı karara dair yaptığı açıklamada, “ABD'nin Almanya'daki askeri varlıklarına ilişkin kararının detaylarını anlamak için ABD ile birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kararın Avrupa'nın savunma politikalarına etkisine değinen Hart, “Bu düzenleme, Avrupa'nın savunmaya daha fazla yatırım yapmaya devam etmesi ve ortak güvenliğimiz için daha büyük bir sorumluluk payı üstlenmesi gerektiğinin altını çiziyor” dedi.

Geçen yıl Lahey'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde müttefiklerin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'ini savunmaya ayırma konusunda anlaştığını hatırlatan Hart, bu alanda halihazırda somut ilerlemeler gördüklerini kaydetti. Daha güçlü bir NATO ve daha güçlü bir Avrupa hedefine doğru geçişin sürdüğünü vurgulayan Hart, ittifakın caydırıcılık ve savunma yeteneklerini sağlama kapasitesine tam güven duyduklarını da sözlerine ekledi.

ABD NE DEMİŞTİ?

ABD Savunma Bakanlığı, Almanya'daki yaklaşık 5 bin Amerikan askerinin 6 ila 12 ay içerisinde ülkeden geri çekileceğini duyurmuştu.

Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İzmir'de trafik kazası! Yaralılar varİzmir'de trafik kazası! Yaralılar var
BAE duyurdu! Hava trafiği normalde döndüBAE duyurdu! Hava trafiği normalde döndü

En Çok Okunan Haberler
Genelge yayımlandı, 'Milli Aile Haftası' ilan edildi!

Genelge yayımlandı, 'Milli Aile Haftası' ilan edildi!

Trump gözünü o ülkeye dikti! 'Yeni bölüm...' diyerek açıkladı

Trump gözünü o ülkeye dikti! 'Yeni bölüm...' diyerek açıkladı

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Palu Ailesi kan dondurmuştu! Tuncer Ustael'in son hali paylaşıldı

Palu Ailesi kan dondurmuştu! Tuncer Ustael'in son hali paylaşıldı

Uyarılara kulak asmadılar! 1 aylık zarar 24 bin TL’yi buldu

Uyarılara kulak asmadılar! 1 aylık zarar 24 bin TL’yi buldu

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

