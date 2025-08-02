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ABD'nin Montana eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü

ABD'nin Montana eyaletine bağlı Anaconda kentinde bir barda silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın Michael Paul Brown olduğu, ancak henüz yakalanamadığı bildirildi.

ABD'nin Montana eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü

NBC News'ün haberine göre, eyalet emniyet yetkilileri, silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Anaconda'da bir barda yerel saatle sabah 10.30'da silahlı saldırı olduğu, 4 kişinin öldüğü ifade edildi.

Saldırganın Michael Paul Brown olduğu, ancak henüz yakalanamadığı bildirildi.

ABD nin Montana eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü 1

MONTANA VALİSİNDEN SALDIRI SONRASI AÇIKLAMA

Montana Valisi Greg Gianforte, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili durumu yakından takip ettiğini belirtti. Gianforte, saldırıda hayatını kaybedenler ve olayın ardından görevlendirilen kolluk kuvvetleri için dua ettiğini kaydetti.

(AA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Montana silahlı saldırı abd
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