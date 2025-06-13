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ABD'nin San Antonio kentinde sel ve fırtına nedeniyle 10 kişi öldü

ABD'nin Texas eyaletinin San Antonio kentinde meydana gelen sel ve fırtına nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin San Antonio kentinde sel ve fırtına nedeniyle 10 kişi öldü

San Antonio İtfaiye Departmanı Sözcüsü Joe Arrington, şehirde dünden beri etkili olan fırtına ve aşırı yağışların yol açtığı sel felaketine ilişkin açıklamada bulundu.

KAYIP KİŞİLER İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sözcü Arrington, fırtına ve sel nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, kayıp kişiler için arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Suda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için 70'den fazla operasyon yürütüldüğünü aktaran Arrington, zeminden yaklaşık 20 santimetre yukarı çıkan sel suları dolayısıyla onlarca arabanın ters döndüğünü kaydetti.

(AA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sel Fırtına abd
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